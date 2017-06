Im Freienhof sorgt Unterwäsche für Reize

Die Umbaupläne der Freienhof AG für das Thuner Viersternhotel werden konkret. «Die Baubewilligung für die Sanierung des Altbaus ist in Griffnähe», sagte Verwaltungsrat Felix Mühlethaler am Donnerstagabend an der Generalversammlung. Läuft alles rund, rechnen die Verantwortlichen bereits im kommenden August mit dem Baustart.

Für dieses Teilprojekt hat der Verwaltungsrat 8,7 Millionen Franken ge­sprochen. Dabei ist vorgesehen, die heute auf drei Standorte verteilten Seminarräume im 1. Obergeschoss zusammenzufassen. «Das ermöglicht Teilnehmern und Personal effizientere Ab­läufe», erläuterte Mühlethaler.

Das 2. Obergeschoss beherbergt, wie bisher, Praxis und Gewerbe. Im 3. und 4. Obergeschoss werden zwölf Mietwohnungen realisiert. Verkleinert wird dagegen das Restaurant im Erdgeschoss. Dadurch wird Platz entstehen für Ladenfläche, die bereits vermietet ist.

Hotel weiter entwickeln

Wie Verwaltungsratspräsident Werner Bernet ausführte, wird die neue Ladenfläche ab Herbst 2018 von der Schiesser AG aus Radolfzell, einer der grössten deutschen Hersteller von Unterwäsche, genutzt werden. Schiesser wird im Gebäude eine Filiale eröffnen.

«Wir haben nach dem Wegzug von Coop in der Bevölkerung zwar das Bedürfnis gespürt, dort wieder einen Lebensmittelanbieter anzusiedeln», sagte Bernet. Deshalb habe der Verwaltungsrat auch aktiv entsprechende Anbieter angefragt. «Doch weder Coop noch die Migros oder Lidl zeigten Interesse», erläuterte der Verwaltungsratspräsident.

Weiter entwickeln will der Verwaltungsrat indes ebenso das ­Hotel selber. So bestehen Pläne, auch den Saal- und Hoteltrakt auszubauen und die heute 66 Zimmer um weitere zu ergänzen.

Zudem wird der Freienhof-Haupteingang an der östlichen Rückseite positioniert. Dorthin wird auch die Réception verlegt. So können Gäste ab der Einstellhalle direkt und vor allem wettergeschützt zur Réception und den Zimmern gelangen. Neu gestaltet wird ebenso die Gartenanlage ­nahe der Scherzligschleuse. Es soll ein öffentlicher, parkähnlicher Platz entstehen.

Ins­gesamt will die Freienhof AG, ­deren Mehrheitsaktionärin die Gewerkschaft Unia ist, in den nächsten Jahren bis zu 28 Mil­lionen Franken in die Gebäude investieren. «Den Restaurant- und Hotelbetrieb werden wir nach Möglichkeit während der Umbauphasen, wenn zum Teil auch eingeschränkt, aufrechterhalten», erläuterte Werner Bernet.

Rückläufige Geschäftszahlen

«Wir sind mit den Zahlen nicht zufrieden.» Der Verwaltungsratspräsident nahm an der Generalversammlung kein Blatt vor den Mund, als es um den Geschäftsbericht 2016 ging. So musste das Viersternhotel im vergangenen Jahr einen Rückgang der Logiernächte von 22'737 auf 21'344 Übernachtungen hinnehmen.

Mit einem Minus von 13,3 Prozent besonders ins Gewicht fiel der Ertragsausfall im Seminar- und Tagesgeschäft. Das wirkte sich auch auf den Gesamtertrag aus. Dieser ging um 5 Prozent auf 5,36 Millionen Franken zurück. Mit 770'000 Franken wird der Bruttogewinn ausge­wiesen. Im Vorjahr waren es noch 1,09 Millionen Franken. «Dieses Ergebnis wurde auch stark von der veränderten Mitbewerber­situation im Raum Thun beeinflusst», hielt Werner Bernet fest.

Der Verwaltungsrat beantragte schliesslich, die Dividende um 50 Prozent auf einen Franken pro Aktie zu reduzieren. Die Aktionäre hiessen dieses Vorhaben einstimmig gut. (Thuner Tagblatt)