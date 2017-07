Im Bahnhof hats jetzt ein Lädeli für Aareböötler

Bern Die 26-jährige Australierin Lucy Byrnes hat Down Under eine eigene Bademode mit dem Namen Aare ins Leben gerufen. Wie kommt sie auf den Namen? Mehr...

Jeden Sommer nehmen Tausende von Hobbykapitänen mit ihren Schlauchbooten die Aare in Beschlag. Was gilt es beim Abenteuer auf dem Fluss zu beachten? Wo lauern Gefahren? Und wer pumpt eigentlich all die Gummiboote auf? Mehr...