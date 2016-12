Hüttli schwebten übers Moos

Maschinist Michael Gerber braucht ein feines Händchen und Fingerspitzengefühl. Per Joystick-Steuerung hebt er mit seinem 23-Tonnen-Bagger und 150 Pferdestärken (PS) eines der vier historischen Torfhüttli an. Etwa zweieinhalb Tonnen geschichtsträchtiges Gewicht hängt am Ausleger der Baumaschine. «Ruhe bewahren und Konzentration sind wichtig», sagt Gerber, als er mit seiner Maschine das alte Torfhüttli schwebend über das Naturschutzgebiet Wachseldornmoos transportiert.

Das Verschieben der vier Torfhütten ist Teil der Bauarbeiten, die seit Oktober im Naturschutzgebiet zwischen den Gemeinden Buchholterberg und Wachseldorn, im Auftrag der kantonalen Abteilung für Naturförderung, am Laufen sind. Dies mit dem Ziel, das Wachseldornmoos im Zulgtal aufzuwerten.

Damit die vier Torfhütten als Ganzes rund 300 Meter schwebend übers Moor transportiert werden konnten, hat Zimmermeister Hanspeter Ryf, von der Ryf Stauffer Holzbau AG aus Unterlangenegg, mit kräftigen Holzbalken eine Aufhängekonstruktion gezimmert. «So etwas haben wir noch nie gemacht», betont er. Rund zwei Wochen dauerten die Vorbereitungen. «Eine Demontage der Hüttli mit Wiederaufbau am neuen Standort wäre teuer ­geworden», so der Holzbaufachmann weiter. Mit rund 20 000 Franken dürfte die Aktion nun zu Buche schlagen.

Das Versetzen der nahezu 100-jährigen Torfhütten wurde nötig, weil mit den kantonalen Aufwertungsmassnahmen diese laut Hanspeter Ryf dereinst im Feuchtgebiet stünden. Laut Planer sollen sie als Symbol für die einstige Torfnutzung im Gebiet weiter erhalten bleiben.

1400 Tonnen Kies verbaut

Im Rahmen der ersten Etappe der Massnahmen wurde ebenso der neue über 500 Meter lange Weg nordöstlich am Waldrand angelegt. Rund 1400 Kubikmeter Kies wurden dazu eingebaut. «Wir sind mit den Baumassnahmen auf Kurs», erläutert Projektleiter Daniel Hofmann von der Bührer und Dällenbach Ingenieure AG aus Steffisburg. In nächster Zeit wird noch eine Stahlbrücke installiert und im kommenden Frühjahr der Wegmergel eingebaut. Vorerst bestehen bleibt der alte Weg, der mitten durch das Moos führt. Dieser kann von Spaziergängern weiter genutzt werden. Auch die bekannte Langlaufloipe wird diesen Winter, wenn es Schnee gibt, über den bestehenden Weg geführt.

Mit den Massnahmen will die kantonale Abteilung für Naturförderung des Amts für Landwirtschaft und Natur den dortigen Torfkörper wieder zum Wachstum bringen. In einem zweiten Schritt ist vorgesehen, den Seepegel zu erhöhen, um die Wasserfläche zu verdreifachen. Gegen das Vorhaben waren vier Einsprachen eingegangen, die vom Thuner Regierstatthalter bekanntlich abgewiesen wurden. Die Kosten für die erste Etappe betragen 250 000 bis 300 000 Franken. Der grösste Teil kommt aus dem Ökofonds der Energie Thun AG, den Rest teilen sich Kanton und Gemeinden.

Seit 1978 unter Schutz

Das Wachseldornmoos wurde 1978 vom Regierungsrat unter Naturschutz gestellt. Dies mit dem Ziel, die restliche Moor­fläche als Lebensraum mit einer besonderen Artenvielfalt zu erhalten. Das Wachseldornmoos ist ein kleines Hochmoor von nationaler Bedeutung. Bis in die 60er-Jahre wurde dort im sogenannten Handstich Torf als Brennmaterial abgebaut. Um 1920 bis zu 700 Ster (ein Ster entspricht einem Kubikmeter) jährlich. Das Versorgen der Schweiz mit Brennmaterialien gehörte damals zu den wichtigsten und zugleich schwierigsten wirtschaft­lichen Aufgaben der Landesbehörden. (Thuner Tagblatt)