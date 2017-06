«Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens.» Mit diesem Zitat des US-Autors John Steinbeck (1902–1968) eröffnete Christine Kämpf, Prorektorin des Gymnasiums Thun, am Samstagnachmittag den ersten Teil der Maturfeier. Sie stellte dieses Zitat in den Zusammenhang mit dem Motto «Hoch die Hände – Gymer Ende» des Abschlussjahrgangs.

«Sie haben es geschafft, ein angepeiltes Zwischenziel ist erreicht, der Moment dafür ist gekommen, sich zurückzulehnen, die Hände in die Höhe zu halten und zu feiern», sagte Kämpf im proppenvollen Schadausaal des KKThun.

Dann aber kam sie auf den Ernst des Lebens zu sprechen. «Seid offen für Zusammenhänge, denkt vernetzt und nicht einseitig und geht kritisch mit der Menge an Informationen um», gab sie den erfolgreichen jungen Leuten mit auf den Weg.

An der Abendfeier stellte der stellvertretende Rektor Niklaus Schefer unter anderem Betrachtungen zur heutigen Gesellschaft an. Diese werde geprägt durch zwei Trends mit den englischen Bezeichnungen Yolo (You only live once; du lebst nur einmal) und Fomo (Fear of missing out; Angst, etwas Wichtiges zu verpassen).

«Begutachtet die beiden Trends mit kritischem Abstand», riet er den jungen Leuten. Im Weiteren forderte er sie auf, das Zuhause und das heimelige Nest zu verlassen und in die grosse weite Welt hinauszugehen.

Videos und «Seefeld-Song»

Anschliessend erhielten die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen die Maturitätszeugnisse. Von 243 zur Prüfung Angetretenen haben lediglich deren 6 die Hürde nicht genommen. Eine Person war an der Teilnahme ­verhindert.

Für herausragende Leistungen oder beste Maturitätsarbeiten konnten 15 Maturandinnen und Maturanden ­ausgezeichnet werden. Die Zukunftspläne der jungen Leute sind unterschiedlich: Während die einen an der Uni studieren wollen, schalten die andern ein Zwischenjahr ein. Auf die jungen Männer wartet schon bald die RS.

Während der Übergabe der Maturitätszeugnisse wurden selbst gedrehte Videos der einzelnen Klassen präsentiert, in welchen sie sich vorstellten und teilweise selbst auf die Schippe nahmen.

Musikalisch umrahmt wurden die Feierlichkeiten durch die schuleigene Band No Dress Code sowie von den Zwischenstücken «Run Away» und «Damhsa». Ein mit tosendem Applaus bedachtes Highlight bildete der selbst getextete «Seefeld-Song» nach der Melodie «Aux Champs-Elysées».

Die Besten vom Standort Seefeld (vorne von links): Sarah Berger, Yaël Manon Gottschalk, Andrea Huber. Hinten von links: Jasmin Leuenberger, Andrea Marti, Milena Küpfer und Géraldine Reber (es fehlt Amelia Grossenbacher). Bild: Hans Kopp

Maturandinnen und Maturanden 2017

Standort Schadau, Klasse 17gA: Baumann Silvan Robert, Herbligen, Draxler Patrizia Johanna, Münsingen, Finger Marco, Uttigen, Gfeller Thomas Jan, Spiez, Gygax Noah, Spiez, Luginbühl Carmen, Aeschi b. Spiez, Mader Tim, Steffisburg, Müller Anina, Gunten, Reinhard Timo, Spiez, Satkuru Nerudseggha, Thun, Schott Nicolas, Wattenwil, Smiri Federica Nina, Meiringen, Stingaciu Alexandra Ioana, Spiez, Studer Gabriel, Spiez, von Siebenthal Oliver, Faulensee, Walther Lea, Münsingen, Willi Lara Elisabeth, Steffisburg, Zimmermann Thomas, Hondrich, Zutter Geraldine, Münsingen.

Klasse 17gB: Beutler David, Goldiwil, Beyeler Levin David, Thun, Köchli Marc, Belp, Köppel Simon Lukas, Thun, Liechti Fabio, Thun, Moser Florian, Konolfingen, Müller Elvin, Thun, Oestmann Lukas, Münsingen, Reichard Simon, Erlenbach i. S., Schmid Corinne Natalie, Gwatt, Siegrist Jan Philipp, Thun, Thurnherr Hannes, Sigriswil.

Klasse 17gC: Amacher Flavio, Riggisberg, Bögli Laura Joana, Thun, Bucci Gabriel, Thun, Fraietta Luana, Thun, Gafner Vanessa, Diemtigen, Gosteli Anna Salome, Hünibach, Jukic Marinela, Steffisburg, Kinzl Nico Janos, Steffisburg, Meer Rafael, Heimberg, Meyer Nadine, Oberdiessbach, Rupp Adriana, Uetendorf, Schmid Manuel, Uetendorf, Toneatti Moritz, Mamishaus, Wellenzohn Marc, Gwatt.

Klasse 17gD: Bünger Severin Silas, Amsoldingen, Bünger Tobias Titus, Amsoldingen, Bunke Seraphin, Aeschi b. Spiez, Fitze Curdin, Krattigen, Grünenwald Virginia Chiara, Hondrich, Jägers Selina, Wimmis, Jörg Adrian Joel, Wilderswil, Kämpf Thierry, Thun, Klopfstein Clemens Nicola, Adelboden, Matti Fabio, Spiez, Meister Simon Kevin, Thun, Roost Nicola Patrick, Thun, Ryter Nathalie, Thun, Sánchez Airas, Achseten, Saner Mario, Spiez, Sidler Tobias, Steffisburg, Stettler Michelle Gabriella, Heimberg, Streit Yanick Nicolas, Spiez.

Klasse 17gE: De Stefano Marianna, Steffisburg, Eggimann Nicole, Uttigen, Harvey Robert Cathcart, Thun, Hodel Nils, Kandersteg, Istrefi Rina, Reichenbach i. K., Jordan Ari, Steffisburg, Kägi Chiara, Frutigen, Kesete Tereza, Heimberg, Kolb Jaël Alena, Münsingen, Künzler Sascha Florian, Steffisburg, Luginbühl David Adrian, Aeschi b. Spiez, Lüthi ­Nicole, Heimberg, Matter Jan Fréderic, Thun, Merk Sara Iris, Thun, Neukomm Juliette Young, Spiez, Schär Jasmin, Uetendorf, Scheller Reto, Ringgenberg, Schmid Annina, Frutigen, Schmid Philemon, Einigen, Sperlich Mischa David, Thun, Stahl Maja, Thun, Wieland David, Frutigen.

Klasse 17gF: Bürgisser Mario, Thun, Cadisch Christian, Thun, Däpp Simona, Amsoldingen, Fahner Janis, Thierachern, Gretz Andrea Svenja, Münsingen, Kauer Céline, Spiez, Mutschlechner Natascha, Thun, Pelusi Laura, Steffisburg, Rohrer Silvia Anett, Heimberg, Schmid Pia, Oberdiessbach, Schneeberger Tim, Thun, Seitz Robin, Thun, Siegenthaler Valeria Valentina, Schangnau, Studer Raffael, Steffisburg, Stump Pascal, Thun, Vogel Divya Cécile, Eggerberg, von Niederhäusern Christa Anna, Wattenwil, Wolf Jonathan Leon, Thun.

Klasse 17gG: Abegglen Maria Zulema, Spiez, Adam Felicia Maria, Thun, Bachmann Vanessa, Oberdiessbach, Barben Mira Isabelle, Wimmis, Beck Sarah Fiona, Steffisburg, Bigler Robin, Rubigen, de Dios Silena, Thun, Glaser Leo Felix, Hünibach, Hadorn Saskia Melina, Einigen, Hamzic Malik, Thun, Krähenbühl Christoph Julian, Thun, Müller Sonja, Teuffenthal, Pulvia Livia, Thun, Ruchti Sara Marina, Steffisburg, Stegmann Patricia Deborah, Thun, Thomann Jolanda, Thun, Ueltschi Philipp, Erlenbach i. S., Walthert Mario, Gwatt, Wolf Salome, Thun, Wülser Chiara Maria, Steffisburg, Zurbrügg Samira Rahel, Reichenbach i. K.

Klasse 17gH: Baumann Jeanine, Münsingen, Bissegger Rivana Anita, Spiez, Bühler Stefan, Thun, Carapovic Iva, Thun, Deniau Felix Julien Hilterfingen, Egli Flurina, Wattenwil, Fink Annina, Spiez, Granjean Paula, Seftigen, Haftka Laura Alina, Hilterfingen, Jenni Remo, Wimmis, Jost Madlaina, Seftigen, Kipfer Lisa, Thun, Kobel Melanie, Thun, Koller Ryan, Steffisburg, Pütz Franziska, Steffisburg, Reinhard Regis Lars, Gwatt, Schüpbach Manuel, Aeschi b. Spiez, Stähli Olivier, Steffisburg, Stucki Fabienne, Aeschlen b. O. Stucki Sven, Thun.

Standort Seefeld, Klasse 17gP: Bajraktari Verona, Thun, Brückel Manuel, Münsingen, Demeny Olivia Belinda, Oberdiessbach, Dittmar Johanna Maria, Thun, Eggli Léonie Domino, Kirchdorf, Gerber Jana, Wichtrach, Graf Jan, Steffisburg, Kocher Tobias, Niederhünigen, Leuenberger Selina Sara, Grosshöchstetten, Matzinger Janine, Uebeschi, Meier Simon, Thun, Neyenhuys Charlotte Pernilla, Thun, Schärz Noëlia, Frutigen, Stucki Lisa, Thun, Teixeira Ana Sofia, Thun, Trachsel Tanja, Frutigen, Utz Laura Christina Oberdiessbach, Weber Manon Danaée, Uetendorf.

Klasse 17gQ: Berger Rahel, Homberg, Berger Sarah Alina, Thun, Bigler Tabea, Steffisburg, Bongenge Germaine Léa, Ostermundigen, Delévaux Michèle, Steffisburg, Dietrich Julia Anina, Oberdiessbach, Gerber Gianna, Seftigen, Graf Anissa, Steffisburg, Helfenstein Miriam, Hünibach, Hirt Laura, Oberhofen, Imhof Soraya, Thun, Klopfenstein Silja Sophia, Thier­achern, Lengacher Tamara, Steffisburg, Niederer Sonja, Uebeschi, Rödlach Simona Maria, Rubigen, Siegenthaler Melina, Steffisburg, Steiner Laura, Reutigen, Witschi Aline, Langnau i. E.

Klasse 17gR: Berger Miriam, Trimstein, Bieri Malea, Belp, Bots Chava, Wattenwil, Brönnimann Linda, Uebeschi, Bucci Davina, Thun, Germann Cira Jana Andrea, Spiez, Hahn Léonie Annie, Rubigen, Heimberg Priscilla Lisa-Marie, Spiez, Huber Andrea, Wimmis, Kocher Maria-Luisa, Thun, Köchli Danica Sasha, Thun, Kurzen Milena, Brienz, Mezic Mirza, Meiringen, Müller Lukas, Aeschi b. Spiez, Pieren Anja, Adelboden, Saladin Chiara, Münsingen, Vogel Magdalena, Bönigen, Wenger Joëlle, Thierachern.

Klasse 17gS: Baumgartner Noemi Joelle, Steffisburg, Bickel Lea Seraina, Thun, Bühlmann Marcel, Gwatt, Eringfeld Vincent, Steffisburg, Gottschalk Yaël Manon, Steffisburg, Jenni Julia Mako, Steffisburg, Lehmann Mara, Wichtrach, Leuenberger Jasmin, Homberg, Mäder Milena-Loana, Seftigen, Mani Seraina Lara, Forst b. Längenbühl, Marti Andrea, Thun, Meier Laia Sofia, Reichenbach, Meier Rachel Simea, Münsingen, Müller Lena, Spiez, Müller Michelle, Thun, Oehme Tirza, Wattenwil, Piller Olivia, Steffisburg, Plüss Robine Leonie, Steffisburg, Schreiner Sulamit, Wattenwil, Thomas Alan James, Steffisburg, von Wartburg Lea Silja, Steffisburg.

Klasse 17gT: Aegerter Fionn Marco, Uetendorf, Allgaier Joël Nicolas, Thun, Auderset Laura, Därligen, Balvanovic Iman, Thun, Grossenbacher Amelia Kaya, Thun, Heinis Julien Cédric André, Münsingen, Küpfer Milena Maria, Heimenschwand, Müller Monia Selina, Spiez, Negri Gino Vincenzo, Kaufdorf, Purtscheller Irina Vera, Heimberg, Reber Géraldine, Heimberg, Schlunegger Tamarith Forst b. Längenbühl, Silvano Davide, Heimberg, Smaili Denja, Thun, Stalder Seraina Annouk, Kiesen, Urban Matthias, Steffisburg, Weber Aline Isabelle, Hünibach, Zürcher Eva-Maria Malwina, Thun. (Thuner Tagblatt)