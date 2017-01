«Herr Konzertmeister, bitte ein T – wie Thun!»

Weltpolitisch betrachtet könnte man aus dem Jahr 2016 drei Jahre machen, und zwei davon wegschmeissen. Grund genug, das neue Jahr mit Humor und kraftvollen Melodien willkommen zu heissen. «Herr Konzertmeister, bitte ein T, ähm, nein, ein C», eröffnete Moderator Rolf Ryser das Konzert und schmetterte gekonnt «Thun, Thun, nur du allein . . .» Das Programm, das der Verein Neujahrskonzerte Thun unter der Leitung von Christa Gerber und Paul Moser präsentierte, versprühte Zuversicht und Lebensfreude und putzte trübe Gedanken aus den Köpfen der rund 750 Konzertgäste.

Vorspiel aus «Carmen» zum Auftakt

Auftakt bildete das Kammer­orchester mit dem Vorspiel aus der Oper «Carmen»: «Auf in den Kampf, Torero» von Georges ­Bizet, gefolgt vom Kammerchor mit zärtlich anmutenden Liebes­lieder-Walzern von Johannes Brahms. Johann Strauss junior schenkte uns das Couplet des Barinkay aus dem «Zigeunerbaron»: «Ja, das Alles auf Ehr’, das kann ich und noch mehr. Wenn man’s kann ungefähr, ist’s nicht schwer.»

Dass ein Elefant sogar seinen Salat mit dem Rüssel umrührt, wunderte niemanden. Der Tenor Manuel König intonierte das mutmachende Werk hinreissend im Dialog mit dem Kammerchor. Charles Gounods «Je veux vivre» aus der Oper «Roméo et Juliette», gesungen von der grossartigen Sopranistin Anja Christina Loosli, kroch dem Publikum unter die Haut.

Humorige Führung durch das Programm

Moderator Rolf Ryser spickte das Programm auf humorige Weise mit vielfältigen Hintergrundinformationen zu den einzelnen Komponisten und Stücken. Seine Anmerkung zu Jacques Offenbach und der Oper «Bataclan», deren Name jener Konzertsaal in Paris trägt, der Ende 2015 zu einem schrecklichen Tatort wurde, versetzte so manchem Konzertgast einen Stich ins Herz. Geheilt wurde jene schmerzhafte Erinnerung durch Offenbachs «Barcarole» aus der Oper «Hoffmanns Erzählungen» gesungen vom Kammerchor.

So zart das «Lied der Solveig» aus der Suite «Peer Gynt» von Edvard Grieg die Seele streichelte, so kraftvoll und tempoaufnehmend spielte das Kammerorchester Steffisburg «In der Halle des Bergkönigs» aus gleichnamiger Suite. Voll zum Zuge kam der Steffisburger Kammerchor mit Verdis beschwingtem «Il Trovatore, Coro degli zingari», bei dem die Sänger übermütig ihre Kappen in die Luft warfen.

Hübsch anzuschauen griffen die Sängerinnen und Sänger bei Georges Bizets «A deux cuatos» aus der Oper «Carmen» zu Fächern und Orangen, um das Marktgeschehen zu simulieren. Unter den Perlen aus aller Welt funkelte die «Bachiana Brasileira Nr. 5» von Heitor Villa-Lobos am hellsten.

Beeindruckender Auftritt der Sopranistin

Die Sopranistin Anja Christina Loosli beeindruckte einmal mehr mit dem bekannten brasilianischen Werk, welches mit wenig Text höchst ausgefeilte Sing- und Summstimme verlangt. Mit dem Duett von Anja Christina Loosli und Manuel König «Wer uns getraut» aus dem «Zigeunerbaron» endete das Konzert wie aus einem Guss mit der Botschaft «Die Liebe, die Liebe ist eine Himmelsmacht!»

Natürlich durfte der «Radetzkymarsch» als Zugabe nicht ­fehlen. Als musikalischer Gag schlich sich ein paar Takte lang immer wieder der «Berner Marsch» ein, bei dem der Kammerchor bärenstark die Berner Flagge schwenkte. Guets Nöis! (Thuner Tagblatt)