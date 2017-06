Guisanplatz wird saniert – Einbahnregime in der Innenstadt

Im Hinblick auf die Eröffnung des Bypass Ende Jahr muss die Stadt Thun die Verkehrsinfrastruktur anpassen. In den Sommerferien wird der Guisanplatz saniert. Gleichzeitig baut die Stadt die angrenzende Bushaltestelle Allmendstrasse stadtauswärts behindertengerecht aus. Die Arbeiten beginnen am 10. Juli und dauern vier bis fünf Wochen.

Von Montag bis Freitag wird im Zweischichtbetrieb jeweils von 5 bis 23 Uhr gearbeitet, am Samstag jeweils von 7 bis 16 Uhr. «Lärmintensive Arbeiten führt die Stadt soweit möglich tagsüber aus», wie sie am Dienstag in einer Medienmitteilung festhielt.Um auf dem stark befahrenen Guisanplatz genügend Raum für einen effizienten Bauablauf mit kurzer Bauzeit zu erhalten, müsse dieser Verkehrsknoten teilweise für den Autoverkehr gesperrt werden. Der Verkehr wird im Einbahnregime durch die Thuner Innenstadt geführt (vgl. Grafik oben).

Die Verkehrsführung während der Bauarbeiten entspricht in weiten Teilen dem Einbahnverkehr, der als Begleitmassnahme zum Bypass Thun-Nord vorgesehen ist. Die Allmendbrücke, der Guisanplatz und die Aare­strasse sind für den Autoverkehr nur Richtung Maulbeerplatz befahrbar. Die Einmündungen der Scheibenstrasse, der Allmend­strasse und der Gewerbestrasse werden gesperrt.

Für Anstösser ist die Zufahrt bis zur Baustelle möglich (Sackgasse). Fussgänger und Velofahrende können die Baustelle passieren. «Die Platzverhältnisse sind eng, gegenseitige Rücksichtnahme ist wichtig», appelliert die Stadt an alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Neue Fahrtrichtung in der Oberen Hauptgasse

Um einen möglichst guten Verkehrsfluss zu erreichen, ist auch auf der zweiten aarequerenden Achse, von der Sinnebrücke bis zum Lauitor, ein Einbahnabschnitt signalisiert. In Spitzenzeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. In der Oberen Hauptgasse wird die Fahrtrichtung gedreht und führt neu vom Rathausplatz in Richtung Lauitor. So komme es im Einbahnabschnitt Sinnebrücke – Lauitor zu weniger Verkehrsbehinderungen, schreibt die Stadt in ihrer Medienmitteilung weiter.

«Für Lastwagen ist es sehr schwierig, von der Freienhofgasse nach links in die Obere Hauptgasse einzubiegen», erläuterte Oliver Studer vom städtischen Tiefbauamt auf Anfrage. Wenn ein Fahrer etliche Male vor- und zurückfahren muss, um auf der räumlich engen T-Kreuzung die Kurve zu kriegen, staut sich der Verkehr auf der Freienhofgasse. Die Parkplätze und die Anlieferungszeiten für die Obere Hauptgasse bleiben unverändert.

Die Umkehr der Fahrtrichtung hat einen weiteren Nebeneffekt: Die Obere Hauptgasse kann nicht mehr als Schleichweg benutzt werden, um Lauitor, Burgstrasse und Berntorplatz zu umfahren, um beispielsweise vom Bahnhof ins Schwäbis zu gelangen. Die neue Fahrtrichtung bleibt nach dem Abschluss der Arbeiten am Guisanplatz bestehen.

Alle anderen heutigen Fahrbeziehungen bleiben während der Bauphase erhalten: Die Aarestrasse zwischen Mittlerer Strasse und Maulbeerplatz, die Marktgasse, die Freienhofgasse und die Burgstrasse sind in beide Richtungen befahrbar, und für die ­Anlieferung im Bälliz ergeben sich keine weiteren Einschrän­kungen.

Die STI-Busse in Richtung Berntorplatz und rechtes Seeufer verkehren normal. Sie können die Einbahnabschnitte lichtsignalgesteuert in beide Richtungen befahren. Die Buslinien 4 (Lerchenfeld), 50 und 51 (Blumenstein) sowie der Moonliner M28 (Längenbühl) werden in beiden Fahrtrichtungen über die Mittlere Strasse, die Kasernenstrasse und die Stockhornstrasse umgeleitet und verkehren zwischen Postbrücke und Hauptkaserne ohne Halt.

Die Haltestellen Guisanplatz werden in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient. Die Haltestelle Postbrücke stadtauswärts wird vis-à-vis dem Aarezentrum angefahren. Detaillierte Informationen zum Busverkehr stellt die STI auf www.stibus.ch oder auf der STI-Fahrplan-App mit Echtzeitinformationen zur Verfügung.

Testbetrieb zur Einstellung der Lichtsignalanlagen

Bereits morgen Donnerstag, 29. Juni, wird der Verkehr für einige Stunden im oben beschriebenen Einbahnverkehr durch die Innenstadt geführt, damit die provisorischen Lichtsignalanlagen beim Guisanplatz und beim Lauitor eingestellt und optimiert werden können. (mi/pd)