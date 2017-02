«Gspässigi Lüt» in Bestform

«Ich hoffe, sie ist nicht hübsch. Konkurrenz macht mich krank!», gibt Franziska (Corina Frehner), eine Bewohnerin der Villa Waldfriede, zu bedenken. Erwartet wird Frau Wildi. Die Villa bietet vom Leben Gebeutelten ein Zuhause: Konzertpianist Jérôme (Christoph Graf) kämpft mit ­seinem Trauma aus dem Zweiten Weltkrieg. Der kauzige Henri (Marco Schneiter) wurde als Statistiker wegrationalisiert und spielt leidenschaftlich wie unterirdisch Geige.

Frau Paddock (Barbara Dietrich) hasst Fledermäuse, Nationalräte und Leukoplast. Sie hat aufgehört zu sprechen und malt obsessiv Ozeanbilder. Flurina (Pia Germann) schleppt eine Puppe mit sich herum im fes­ten Glauben, dass diese ihr Sohn ist. Franziska möchte impertinent gern geliebt werden und überquasselt tapfer ihre Ängste.

Witwe und einäugiger Teddy

Die Waldfriede-Bewohner warten gespannt auf Frau Wildi ­(Irene Müller-Flück), einen Neuzugang in ständiger Begleitung eines einäugigen Teddys. Die Witwe und Millionärin hatte zuletzt ein Kreuzfahrtschiff gebucht, um 1000 Kinder auf Weltreise zu schicken. Ihre Stiefkinder Lilly Belle, Samuel und Titus (Isabella Zbinden, Omar Dietrich, Kurt Spöri) konnten das gerade noch verhindern und ihre Stiefmutter einweisen lassen.

Auf der rasanten Suche nach zehn Millionen Franken in Form von Obligationen, die Frau Wildi verschwinden liess, rücken sie der ­alten Dame auf den Leib, die doch nur ihren Mitmenschen Wünsche erfüllen möchte, denn: «Ich habe jetzt erst die Wichtigkeit von Unwichtigem erkannt!»

Der amerikanische Bühnenautor und Pulitzerpreis-Träger John Patrick (1905–1995) schrieb das Stück «The Curious Savage» («Eine etwas seltsame Dame») im Jahr 1951. In der Mundartbearbeitung von Barbara Schweizer bekommen Nationalräte ihr Fett ab, wie auch die von Graffenrieds ob ihres Reichtums.

Der Dreiakter erfreut sich bei Amateurtheatern grosser Beliebtheit, zumal jede Rolle für sich fein gezeichnet und vom Umfang her ähnlich gewichtet ist. Die Inszenierung aus einem Guss von Regisseurin Barbara Schweizer und Assistentin Marianne Schiess setzt die spritzigen Dialoge zum Umarmen komisch wie tiefgründig um.

Das hyänenhafte Lachen von Frau Doktor Enzler (Antonia Huber) und die melancholische, fürsorgliche Art von Schwester Veronika (Eva Suter) setzen Kontrapunkte, die für die Vielschichtigkeit des Stücks stehen. Herrlich penetrant elenden die Stiefkinder Frau Wildi, um an ihr Geld zu kommen. Das plüschig-pinke Bühnenbild von Andreas Stettler und die aufwendigen wie farbstarken Kostüme von Christine Bercher tragen die Handlung ­optisch.

Viel Farbe im Spiel

So kann es kein Zufall sein, dass die Villa Waldfriede rosarot ausgekleidet ist, die Bewohner hoffnungsvolles Grün tragen, Frau Wildi königsblau gewandet daherkommt und die Stiefkinder in Schwarzweiss – ähnlich wie Aasgeier – umherflattern. «Gspässigi Lüt» packt das Publikum zum Lachen ernst, zum Heulen komisch und wurde an der Premiere mit donnerndem Applaus und Bravorufen belohnt.



Von den 16 Aufführungen«Gspässigi Lüt» der Mundartbühne Uetendorf sind deren 13 bereits ausverkauft.

Tickets gibt es noch für die Vorstellungen vom 8., 18. und 21. Februar, jeweils 20 Uhr, online auf der Website www.theateralteoelethun.ch (Thuner Tagblatt)