Grosser Bahnhof zum Geburtstag

«Als kleiner Bub habe ich mich mehrmals als blinder Passagier in Güterzüge geschlichen und bin mitgefahren», erinnert sich Gründungsmitglied Walter Gasser an seine Kindheit in den Dreissigerjahren. In Oberdiessbach sei er unerkannt ins Bremserhäuschen gelangt, in Steffisburg war die Fahrt zu Ende.

«Vom Bahnhofsvorsteher gabs einen kräftigen Chlapf, zu Hause vom Vater einen zweiten.» Das habe ihn aber nicht abgehalten, weitere Ausflüge zu unternehmen, erzählt er schmunzelnd. Die Faszination für Eisenbahnen hat den heute 90-Jährigen nie losgelassen.

Am 14. Januar 1957 gehörte Walter Gasser zu den 15 Gründungsmitgliedern der Thuner Eisenbahn-Amateure (TEA). Der aktuelle Präsident Jürg Reimann kann seinem Kollegen nur beipflichten: «Ich bin als 12-Jähriger mit dem Velo immer wieder zu Bahnhöfen gefahren, nur um die Züge zu beobachten.»

Ein Stück Romantik

Im zweiten Stock des alten Bahnhofnebengebäudes, des Vereinslokals der TEA, werden derzeit noch fleissig Kisten mit Eisenbahnmodellen gefüllt. Der Orientexpress mit acht Wagen schlummert schon im Transportkoffer. Historische Plakate zieren die Wände mit Botschaften wie «Der Kluge isst im Zuge», einem Slogan des Minibuffets vor mehr als 20 Jahren.

Auch der Luogelkin-Viadukt wird abgebaut, um ihn für das Wochenende an der Expo wieder aufzubauen. Die Eisenbahn-Amateure präsentieren an der Ausstellung ihre Modulanlage, die zuletzt an der Oberländer Herbstmesse (OHA) 2015 bestaunt werden konnte. Mit ihren 26 Metern Länge und einer Fahrtstrecke von 80 Metern auf Spur 0 und im Massstab 1:45 fahren die Züge durch mannig­faltige Gebirgslandschaften, die teils der Fantasie entsprungen oder Gegenden in der Schweiz nachempfunden sind. Besonders Triebwagen entstanden viele in Eigenbau, was nicht selten 1000 oder mehr Stunden Arbeit bedeutet. Denn jedes einzelne Zahnrädchen wird filigran ausgearbeitet.

Eindrucksvoll erklärt Präsident Reimann: «Ein Fahrzeug ist erst ein Fahrzeug, wenn es fährt», und setzt nach: «Der reibungs­lose Fahrbetrieb einer Anlage ist immer wieder eine grosse Herausforderung. Wir sind erst zufrieden, wenn wir mit jedem Zug das Optimum bergauf, bergab ­erreicht haben – technisch und ästhetisch.» Die Aktiven unter den rund 100 Mitgliedern er­gänzen sich hervorragend. Die einen bringen sich als technisch versierte Mitglieder ein, während sich andere überwiegend dem Landschaftsbau verschrieben ­haben.

Partner zu Wasser

Mit einem Wasserbecken von rund 130 Quadratmetern präsentiert der Modellboot-Club Thun (MBCT) um Präsident Daniel Bieri Motor- und Segelschiffe ­sowie Echtdampfmodelle. Der MBCT gehört zu den grössten Schiffsmodellbauvereinen der Schweiz. Zu seinen Aktivitäten zählen der Bau und die Inbe­triebnahme von Motorschiffen, Dampfmodellen, Rennbooten und Seglern.

Sowohl die TEA als auch der MBCT setzen sich für die Jugendförderung ein und nehmen regelmässig mit Baukursen am Ferienpass teil. Mitaussteller am Wochenende sind die Modellfluggruppe, die Mini-Trucker Lyss, die Mini Routier, Bern, und Puppenhäuser Thun, Ma­nuela Bachmann. Die Sonderausstellung auf dem Expo-Gelände zeigt Exponate aus den Anfängen von Modellbau und Fernsteuerung.



>Öffnungszeiten an der Thuner Expo: 20. und 21. Januar, 10 bis 22 Uhr, 22. Januar, 10 bis 18 Uhr. Am 22. Januar singt um 11 Uhr das ­Seemannschörli Bern. (Berner Zeitung)