Gesundheitswahn und Gefühle, die nichts mehr wert sind

Hier sitzt der Text noch nicht zu hundert Prozent, da muss eine Lichteinstellung erneut geändert werden: Die Vorbereitungen für die Generalprobe des Theaterstücks «Corpus Delicti» laufen auf Hochtouren.

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Thun und der Wirtschaftsmittelschule, vorwiegend aus den Abschlussklassen, arbeiten seit einem Jahr gemeinsam mit Theaterpädagogin Anna Friedli und Deutschlehrer Lukas Hunziker daran, das Stück der deutschen Autorin Juli Zeh auf die Bühne zu bringen.

Es geht darin um die neuartige Ideologie der Methode, die im Jahr 2057 die absolute Gesundheit zum Ziel der Gesellschaft erklärt hat und Querschläger hart bestraft. Heute Freitag ist es so weit, um 19.30 Uhr findet die Premiere des Stückes statt, von Samstag- bis Dienstagabend stehen vier weitere Aufführungen auf dem Programm.

Faszinierende Thematik

«Im Herbst 2015 haben einige Klassen Juli Zehs Roman im Unterricht gelesen. Daher kam die Idee, die Geschichte für das Abschlusstheater vorzuschlagen», sagt Lukas Hunziker. Er leitet zum zweiten Mal eine Theaterproduktion am Gymnasium Thun, in Co-Regie mit Anna Friedli. «Das Thema des Gesundheitswahns unserer Gesellschaft wird immer wichtiger, auch unsere Schüler beschäftigen sich damit.

Ausserdem sind Dystopien, also negative Utopien, gerade in der Jugendliteratur ein beliebtes Genre, zum Beispiel die Tribute von Panem», erklärt Lukas Hunziker die Wahl des Stückes. Die Theatergruppe sei von «Corpus Delicti» so begeistert gewesen, dass sie sogar selber weitere Mitschüler für das Stück angeworben hätten, da am Anfang zu wenig männliche Schauspieler dabei waren.

Herausforderndes Stück

Die Aufführungen fordern die Mitwirkenden auf vielen Ebenen. Einerseits sind sie technisch anspruchsvoll, da multimedial gearbeitet wird: Videoprojektionen, teils selbst produziert, sowie Musik unterstreichen die Darbietung vor dem sterilen Bühnenbild. «Das Stück besteht ausserdem aus extrem vielen Dialogen, und da muss jeder Einsatz stimmen», sagt Curdin Fitze, der den Anwalt Rosentreter spielt. Dies sei schwierig gewesen, besonders zu Beginn. Da wurde zwei Lektionen pro Woche geprobt, wenig Zeit für die vielen Szenen, die sich in der gut zweistündigen Vorführung aneinanderreihen.

Auch die Auseinandersetzung mit der Thematik von «Corpus Delicti» ist keine leichte Kost. «Meine Figur steht für Freiheit und Gefühle, was eigentlich natürlich sein sollte. Das wird von der Methode aber als krankhaft angesehen», erklärt David Wieland, der den rebellischen Philosophiestudenten Moritz Holl verkörpert. «Das Stück ist politisch und übt Kritik an der Gesellschaft, das interessiert die Gruppe sehr», sagt Theaterpädagogin Anna Friedli.

Vertrauen in Gesellschaft

Gesundheitswahn, ein totalitäres Regime, Gefühle, die keinen Wert mehr haben: «Corpus Delicti» hinterlässt einen schalen Nachgeschmack beim Zuschauer. Fürchten sich die jungen Schauspieler davor, dass unsere Wirklichkeit einmal so aussehen wird? «Nein, ich habe genug Vertrauen in die Gesellschaft und glaube, dass sich viele Menschen gegen eine derartige Welt auflehnen würden», sagt die mitspielende Laura Pelusi zuversichtlich. (Berner Zeitung)