Gabrovo-Katze an der Aare

Seit Donnerstag sitzt eine etwa zweieinhalb Meter grosse Katze namens Gabi am Aarequai, kurz vor dem Restaurant Dampfschiff. Die Katze besteht aus rund 3800 kleinen Pflanzen, die von einer Metallkonstruktion zusammengehalten werden, und wiegt rund drei Tonnen. Finanziert wurde sie von der Stadt, genaue An­gaben wurden nicht bekannt gegeben.

«Gabrovaner lieben Katzen»

«Der Katzenkopf besteht aus Sedum, die Augen bilden zwei Hauswurzen, an den Beinen wächst Andenpolster, und den Rücken schmückt Kletternder Spindelstrauch», beschrieben Markus Weibel und Niklaus Götti von Stadtgrün das Werk. Tamara Gerber, Mitarbeitende Stadtgrün, hatte die zahlreichen Pflanzen gesetzt. Die Metallkonstruktion erstellte Jürg Graf von der Schlosserei Thun.

Wieso eine Katze? «Gabrovaner lieben ihre Katzen, sie ist auch ein Symbol des Karnevals», erklärte Jasmina Stalder, Beauftragte Städtepartnerschaft, den rund zwei Dutzend Anwesenden. Diese Liebe zu Katzen wurde auch in der Ansprache der Bürgermeisterin von Gabrovo, Tanja Hristova, spürbar. «Lieben Sie die Katze unbedingt, sie ist ihr Spiegel», sagte die Bürgermeisterin.

Der Stadtpräsident Raphael Lanz bedankte sich für diese poetischen Worte sowie die langjährige Städtepartnerschaft. Auch die Seespiele waren mit den Solisten Kerstin Ibald und Philipp Hägeli vom Musical «Cats» zu Gast und trugen einige Lieder vor.

Sowohl die Katze in Thun als auch das Thun-Gärtli in Gabrovo seien Abschlussarbeiten des dreijährigen Wissenstransfers zwischen Stadtgrün Thun und Stadtgrün Gabrovo in Bulgarien, so Jasmina Stalder. Die Stadt Thun freue sich besonders darauf, am 6. Juli zusammen mit der Partnerstadt das Thun-Gärtli in Gabrovo zu eröffnen. (Thuner Tagblatt)