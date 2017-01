Für Frieden zu sorgen ist Knochenarbeit

Am Anfang von Heidi Tagliavinis vielfach ausgezeichneter Arbeit in Friedensmissionen stand ein Interesse für Sprachen und für Menschen, das immer lebendig geblieben ist. «Botschafterin Tagliavini spricht mit jedem in seiner Sprache», stellte Liliane Würsch Oehrli, Präsidentin der BPW ­Interlaken-Oberhasli, bei der ­Begrüssung der Referentin im Schlosskeller fest.

Auch zum Oberländer Publikum sprach die Diplomatin in einer Sprache, die alle verstanden. Gebannt hörten die zahlreichen interessierten Frauen zu, als sie von der Arbeit erzählte, die hinter den Nachrichten über Friedensgespräche steckt.

An Beispielen aus der OSZE-Friedensmission in Tschetschenien, der UNO-Beobachtermission in Georgien und dem Untersuchungsbericht über den Augustkrieg in Südossetien 2008 erläuterte die Referentin, wie wichtig es ist, zuzuhören und die Ursachen für Konflikte zu verstehen.

Einblicke in die oft jahrhundertealte Geschichte solcher Konflikte zeigten die Schwierigkeiten, gemeinsame Interessen zu finden, damit sich die Parteien überhaupt an einen Tisch setzen. Und anschaulich erzählte die Diplomatin von den vielen praktischen Details, die Verhandlungen mitprägen.

Bis zum Schluss hängen die Verhandlungen am seidenen Faden, und der Erfolg kann sich schon mal daran entscheiden, in welcher Sprache eine Bushaltestelle angeschrieben wird. Und wo kein Friede in Sicht ist, kann die Diplomatie zumindest die Positionen aller Beteiligten korrekt festhalten, «um aufgeregten Spekulationen Einhalt zu gebieten».

Wenn Heidi Tagliavini von ihrer Ankunft in der zerstörten tschetschenischen Hauptstadt erzählte, wo es weder Licht noch Telefon noch Schulen gab, machte sie fassbar, was Krieg bedeutet: Die Zerstörung einer Welt, die die Menschen kannten, in der sie ihren Alltag meisterten und die Zukunft ihrer Kinder aufbauten.

«Professionelles Verhandeln ist wichtig», schloss Heidi Tagliavini aus ihren Erfahrungen. «Aber noch wichtiger ist die Einstellung» – dass die Diplomaten stets die betroffenen Menschen vor Augen haben, die auf ein Ende von Gewalt und Zerstörung ­hoffen.