Fuchsbalg ist noch ein Trinkgeld wert

«Viel mehr als ein Trinkgeld bleibt nicht», sagte Werner Schild. Der Jäger aus Hasliberg hatte am kantonalen Fellmarkt in Thun am Samstag soeben ­seine Beute aus Berner Jagd an den Händler gebracht. Es waren 3 Fuchsbälge. Acht Franken hat der Händler pro Balg bezahlt.

Gleich mit 20 Fuchspelzen und dem einen oder andern Marderbalg war in der Autoeinstellhalle des Hotels Freienhof in Thun ebenso Jäger Hansueli Wüthrich aus Seftigen unterwegs. Er stellt sei über dreissig Jahren in der Region den Füchsen nach.

Dem ersten Händler will er seine Beute nicht einfach so überlassen. «Immerhin steckt pro Pelz rund eine Stunde Arbeit dahinter», sagte er. Und weiter: «Dieser Aufwand ist es mir wert, ein Naturprodukt zu verwerten.» Denn mit der Jagd auf den Fuchs, der ja als Raubwild gilt, könne die Artenvielfalt in der Natur gefördert werden.

Kaufen fürs Lager

«Der Export nach Russland und China ist völlig zusammengebrochen, wir verkaufen in diese Regionen mangels Nachfrage derzeit nichts mehr», begründete Pelz- und Fellhändler Peter Hofstetter aus Flawil im Kanton St. Gallen den tiefen Preis von rund acht Franken für einen Fuchsbalg. Und er fügte an. «Wir kaufen aufs Lager, in der Hoffnung, dass die Nachfrage wieder steigt.»

Hansueli Wüthrich hatte am Schluss keine grosse Wahl. Seine zwanzig Fuchs- und Marderbälge überlässt er schliesslich trotz intensiven Verhandlungen einem der mehreren Händler zum Tiefpreis. Vor Jahresfrist wurden die Fuchsbälge in Thun noch für zehn Franken ge­handelt. Vor zwei Jahren waren sie den Händlern sogar noch fünfzehn Franken wert.

Überzeugt von der Jagd

Nicht zum Verkaufen, sondern vielmehr zum Kaufen waren am Samstag Hans Gempeler aus Merligen und seine Partnerin Lisa Humm in der zur Markt­halle umfunktionierten Einstellhalle als stille Konkurrenz zu den Händlern unterwegs. «Wir bieten zehn Franken und für ein sehr schönes Stück auch mal zwanzig Franken», sagte Hans Gempeler.

Gleich 14 Fuchsbälge hatte er am Markt erstanden. «Diese werden zu wärmenden Mützen verarbeitet und an Märkten verkauft», führte er weiter aus. Der Verkauf der Mützen sei indes nicht immer einfach. Gelte es doch die Leute von einem Naturprodukt zu überzeugen.

«Weil der Fuchs keine oder kaum natürliche Feinde hat, macht eine regulierende Jagd Sinn», sagte der Marktbesucher. Er kann für seine Mützen aus Fuchspelz bei Liebhabern bis zu 350 Franken lösen.

Auffuhr wie immer

Am Samstag wurden in Thun insgesamt 947 Fuchspelze aufgeführt. «Dies entspricht etwa den Vorjahreszahlen», bilanzierte Marktsprecher Ruedi Stoller. In den Handel gelangten, ähnlich wie vor Jahresfrist, zudem 65 Marderpelze und 51 Dachsschwarten.

Ein Thema war am Markt in einer Ausstellung im Rathaus der Biber. «Er ist in der Region Thun ziemlich weit verbreitet», sagte Stoller. So sei er etwa im Gebiet Glütschbach wie auch im Westen von Thun da und dort anzutreffen.

Gar kein Verständnis hat der Marktsprecher für die Luchswilderei, die letzte Woche bekannt wurde. «Das ist eine Sauerei, die Mehrheit der Jäger steht hinter dem Luchs. Er ist akzeptiert», hielt er gegenüber dieser Zeitung unmissverständlich fest.

Aktivisten demonstrierten

Nebst den Grünröcken war am Samstag eine knapp 40-köpfige Gruppe von Tieraktivisten vor Ort. Auf dem Waisenhausplatz demonstrierten sie mit Plakaten und Parolen gegen Gewalt an Tieren und die Jagd. Zur Kundgebung aufgerufen hatte die Organisation Aktivismus für Tierrechte.

Für die Demonstration hatte die Abteilung Sicherheit der Stadt Thun eine Bewilligung als Platzkundgebung erteilt. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigte, ist die Demonstration friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen.

(Berner Zeitung)