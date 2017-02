Frostige Zeiten für vierzig Mieter am Scherzligweg

«Zum Glück konnte ich abends jeweils nach Hause gehen und mich wieder aufwärmen», sagt Beat Rütti, Geschäftsführer des Thuner Kuriers. Mit seinem Büro ist er in der Liegenschaft des Scherzligweges 8 einquartiert, wo letzte Woche in Sachen Heizung gar nichts mehr ging. «Mein Team und ich konnten nichts ­anderes tun, als in Jacken und Mützen zu arbeiten», ärgert sich Rütti.

Ähnlich erging es auch den anderen Mietern der Liegenschaft Scherzligweg 4, 6 und 8, die gleich hinter der Filiale der Berner Kantonalbank am Maulbeerkreisel liegt: «In meiner Wohnung war es 15 Grad kalt. Kein Wunder, habe ich mich nun erkältet», erzählt die 94-jährige Hedi Schmid-Zurbrügg. Nur dank eines Ölradiators habe sie die Wohnung mittlerweile auf 19 Grad hoch heizen können.

Auch Maja Corthésy klagt über die Kälte in ihrer Wohnung: «Gerade hier unter dem Dach sind die Räumlichkeiten schlecht isoliert, weshalb es hier noch viel kälter ist», sagt sie. Corthésy musste sich mit zwei Elektroöfen behelfen und ist am Samstag verreist, weil sie es nicht mehr in ihrer Wohnung ausgehalten hat.

Vom Ausfall der Heizung betroffen sind alle vierzig Wohnungen in der Liegenschaft. Unter den Mietern sind Familien mit kleinen Kindern. Beat Rütti weiss von einer Mutter, welche letzte Woche mit einem Neugeborenen vom Spital heimgekommen ist.

Schuld ist die Trockenperiode

Doch weshalb gelang es nicht, die Heizung, welche offenbar am Montagnachmittag vor einer Woche ausgestiegen ist, wieder in Betrieb zu nehmen? Alfred Stauffer, Geschäftsführer der Casa Bewirtschaftungs AG, der Verwalterin der Liegenschaft, erklärt dazu: «Wir haben vor rund einem Jahr die bestehende Ölheizung aus ökologischen Gründen durch eine Grundwasserheizung ersetzt.

Doch offenbar haben der Geologe, die zuständige Baufirma oder der Kanton, welcher die Heizung bewilligt hat, die Möglichkeit einer lang anhaltenden Trockenperiode unterschätzt.» So seien die Grundwasserpumpen infolge des ungenügenden Wasserflusses ins Stocken geraten und schliesslich ganz ausgestiegen.

Laut Alfred Stauffer haben diverse Spezialisten die ganze letzte Woche über zum Teil bis in die Nacht hinein versucht, das Problem zu eruieren und zu be­heben. Doch auch das in der Nacht auf letzten Donnerstag eingeschaltete Notstromaggregat brachte wenig Verbesserung: Sämtliche befragten Mieter sprachen von einer lediglich kurzzeitigen Erwärmung der Wohnungen am Freitagabend. «Bereits nach einer Stunde kam die Kälte wieder zurück», sagt beispielsweise Maja Corthésy. Und Hedi Schmid-Zurbrügg ergänzt: «Wir haben nicht einmal warmes ­Wasser.»

Wann wirds wieder warm?

Wie Alfred Stauffer erklärte, sind die Notstromaggregate nicht in der Lage, die Leistung einer funktionierenden Heizung zu ersetzen. Er versprach aber gestern Nachmittag, dass sich die Lage nun rasch ändern sollte: «Wir werden im Verlaufe des Nachmittags und Abends die ausgefallenen Pumpen wieder in Betrieb nehmen. Dies sollte uns gelingen, da der Grundwasserspiegel dank der jüngsten Niederschläge wieder angestiegen ist.» Laut Stauffer lag dieser in der vergangenen Woche zwischenzeitlich drei bis vier Meter tiefer als sonst üblich.

Damit eine solche Situation nie mehr eintreten kann, soll zudem der bestehende Brunnen vergrössert oder mit einem zweiten Brunnen ergänzt werden. Und schliesslich will die Casa Bewirtschaftungs AG die Haftungsfrage klären.

Alfred Stauffer ist sich bewusst, dass viele Mieter verärgert sind, schliesslich hätten er und sein Team in der vergangenen Woche rund hundert Telefon­anrufe sowie Mails von Mietern erhalten. Er verspricht deshalb: «Die betroffenen Parteien haben alle Anspruch auf eine Miet­zinsreduktion.» Wer für den Schaden aufkommen müsse, würden die anstehenden Abklärungen zeigen. (Thuner Tagblatt)