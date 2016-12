Franz Arnold nimmt doppelt Abschied

Was verbindet Sie mit der Zahl 5221?

Franz Arnold: Keine Ahnung.

So viele Tage werden Sie – von Mitte September 2002 bis Ende 2016 – als Gemeindeoberhaupt von Spiez im Amt gewesen sein.

Das ist eine stattliche Zahl, da bin ich selbst beinahe ein wenig beeindruckt. Sicher war aber nicht jeder Tag gleich intensiv.

Was hat Sie an Ihrer Tätigkeit am meisten gefreut?

Ich schaute mich stets als privilegiert an, weil ich vieles machen konnte, das meinem Wesen, meiner Art und meinem Interesse für die Allgemeinheit wahnsinnig entsprochen hat. Ich freute mich über Begegnungen mit Leuten unterschiedlichster Art und unterschiedlichsten Alters, dass ich Anliegen aufnehmen sowie Ideen mitentwickeln durfte. Es gibt zwar eine politische Vorgabe, doch es sind unterschiedliche Wege möglich, diese zu erfüllen. Dieser kreative Gestaltungsspielraum hat mir Freude bereitet.

Sicher ist Ihnen auch etwas auf den Wecker gegangen . . .

Man neigt ja dazu, am Ende einer so langen Zeit nur noch das Positive zu sehen. Auf den Wecker ­gegangen ist mir vor allem, dass es Leute gibt, die mit ihren Aussagen den Eindruck erwecken, jeder könne alles in der schweizerischen Demokratie. Man müsse gut auf das Volk hören, und dieses habe immer recht. Dann komme es sicher gut.

Was ist daran falsch?

Es suggeriert falsche Vorstellungen von einem funktionierenden demokratischen Gemeinwesen. Unsere Demokratie hat ein Wesensmerkmal, das Milizsystem. Wir haben eine Behörde, einen Gemeinderat, einen Grossen Gemeinderat und das Volk. Es gibt eine Kompetenzdelegation. Ist ein Rat gewählt, werden ihm Kompetenzen zur Führung der Gemeinde übertragen. Man kann dann nicht bei jedem Schritt «ga driischnure» und sagen, wie es besser wäre. Es geht darum, dies zu respektieren.

Das geschah zu wenig?

Mühe machte mir, wenn es Stimmen gab, in der Öffentlichkeit oder auch im GGR, die den Eindruck erweckt haben, eigentlich habe die Behörde gar nichts zu sagen, denn am Schluss bestimme das Volk. Das ist kreuzfalsch und hat mich ab und an auch genervt. Es ist wohl die Realität oder eine Entwicklung, dass man das Gefühl hat, man könne politisch Gewählten nach Gutdünken ans Bein «bisle». Ich bin aber nie unangemessenen Angriffen oder Disqualifikationen ausgesetzt gewesen.

Nach 14 Jahren und drei Monaten endet die Ära Arnold. Als was geht sie in die Annalen ein?

(überlegt) Eine schwierige Frage. Politische Arbeit ist in der Regel relativ unspektakulär. Man muss schauen, dass man tut, was für das Gemeinwesen wichtig ist und was das Leben in Spiez lebenswert macht – für alle. Vielleicht werde ich als jemand relativ Unspektakuläres in die Annalen eingehen. Aber als jemand vielleicht, der ein guter Moderator war.

Hört man sich im Ort um, heisst es, Franz Arnold habe seinen Job ordentlich gemacht. Einige monieren, er hätte mehr für das Gewerbe tun und öfters gestalten als verwalten sollen. Ihre Bilanz?

Wie eine luftgetrocknete Walliser Speckseite – durchzogen. Es gibt Dinge, die wir erreicht haben. Konkretes wie Strassen, Wege, Plätze oder Schulhäuser, wo wir es geschafft haben, eine funktionierende Infrastruktur auf hohem Level zu halten und gleichzeitig die langfristigen Schulden massiv zu reduzieren. Das ist eine Leistung, die ich als Moderator mit allen politischen Playern als gutes Fundament für Spiez erbracht habe.

Weiteres?

Es gibt Erreichtes, das nicht unmittelbar sichtbar ist, sondern mehr das Innenleben der Gemeinde betrifft. Ein Beispiel ist die Schaffung der Spiez Marketing AG (Smag), welche die Anliegen und Bedürfnisse des Tourismus, des Gewerbes, der Gemeinde mit ihren Bäuerten und vieler wei­terer Organisationen gebündelt und strukturiert hat. Es ist gelungen, die öffentliche Hand dazu zu bewegen, einen beachtlichen Teil Steuergelder in eine solche professionelle Organisation zu stecken und den Tourismus zu 20 und den Gewerbeverband zu 10 Prozent miteinzubeziehen.

Ihre Nachfolgerin Jolanda Brunner lobte, ohne Sie würde es die heute etablierte Smag so nicht geben. Ihr Vermächtnis?

Es ist ein wichtiges Ziel, das wir erreicht haben. Ich hatte das Glück, jene Leute mobilisiert zu haben, die ein professionelles Ortsmarketing auch als zentral erachteten. Die Smag setzt mit dem Gemeinderat Schwerpunkte zu Themen, bei denen es früher etwas geharzt hat. Seien es nun die neuen Buchtanlagen, die Sandanlässe oder auch nur die Weihnachtsbeleuchtung – es sind Sachen, die für die Öffentlichkeit wahrnehmbar sind.

Was gibt es, das Sie zum Ende Ihrer Amtszeit gerne besser aufgegleist gehabt hätten?

Ein Punkt ist, dass wir es nicht geschafft haben, für Gewerbeland mit den Grundeigentümern gute Lösungen für die Neuansiedlung von Gewerbe zu finden. Das ist ganz klar ein Wermutstropfen. Wir hätten in Lattigen einen tolles Stück Gewerbeland; es wäre gescheit, könnte es mit einem phänomenalen Projekt bebaut werden. Ein Wermutstropfen ist ebenso, dass Teile der kantonalen Verwaltung wie das Regierungsstatthalteramt nicht am verkehrstechnisch zentralsten Ort im westlichen Oberland angesiedelt sind. Da war das Kräfteverhältnis in der kantonalen Politik ein Problem. Einerseits wird von städtischen Gebieten, hier von Thun her, «gschrisse», andererseits von den Tälern. So wurden sehr, sehr teure Strukturen geschaffen, die man bei uns in Spiez zentraler, effizienter und günstiger hätte bereitstellen können.

Hat man denn alles Mögliche dafür unternommen?

Spiez hat allein vielleicht einfach zu wenig Gewicht. Mehrfach hat man festgestellt, dass die Solidarität unter den Berglern spielt, wenn es darum geht, etwas in den Tälern zu halten. Ich vertrete nicht die Meinung, man müsse den Tälern alles abziehen. Aber für die Sache und die Region wäre es gut gewesen. Die Kräfteverhältnisse zeigen es auf: Spiez hat aktuell zwei Mitglieder im kan­tonalen Parlament, das ländliche Gebiet hat eine ganze «Schwetti» – das wirkt sich dann halt aus. Spiez als zentralen und wichtigen Ort im Oberland-West zu etablieren, ist mir nicht nach Wunsch gelungen.

Welches sind die grössten Brocken, die Sie Ihrer Nachfolgerin hinterlassen? Das darbende Dorfzentrum ist sicher einer . . .

. . . es gibt schon einige Geschäfte. Eines ist die initialisierte Nutzungsstrategie zum Zentrum. Um die Belebung des Kerngebietes – ich rede vom Dreieck Bahnhofplatz-Kronenplatz-Lötschbergplatz – muss man sich sicher prioritär kümmern. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da der Detailhandel nicht mehr nur von den Grossverteilern konkurrenziert wird, sondern auch den Onlinehandel zu spüren bekommt.

Und zu wenig treue Kunden hat?

Spiez ist überdies ein Ort, in dem zahlreiche Menschen leben, die andernorts arbeiten. Man weiss vom Konsumverhalten her, dass sie sich häufig dort mit den Gütern des täglichen und des nicht täglichen Bedarfs eindecken. Es ist richtig, legt der Gemeinderat nicht einfach die Hände in den Schoss und sagt, das ist nun mal so. Er will eine Gegenbewegung erreichen. Bisweilen kämpft man aber auch gegen Windmühlen.

Apropos: Ein erster Schritt könnte eine Attraktivierung des Kerns sein. Das plant der Kanton seit vielen Jahren mit der Umgestaltung «Let’s swing». Die ist aber durch Einsprachen blockiert.

Ich finde, dies wäre ein starker Start. Es ist ein Projekt, das basisdemokratisch mit einer 28-köpfigen Begleitgruppe und nicht vom Gemeinderat im stillen Kämmerlein aufgegleist wurde. Man kam zum Schluss, dass es nie ein Projekt geben wird, das allen passt, aber dieses würde zumindest einmal die Leitplanken setzen. Es ist ein wichtiger Teil der Nutzungsstrategie. Es gilt, das Projekt als Chance zu packen und sich nicht an einzelnen Parkplätze die Zähne auszubeissen. Das Blockieren des Projekts ist für alle schlecht.

Blicken wir in den Rückspiegel: Gibt es Dinge, die Sie heute anders machen würden?

Ja, es gibt Sachen, die ich anders gemacht hätte. Der Gemeindepräsident ist ja sowohl Innen- wie auch Aussenminister. Er muss schauen, dass in der Gemeinde eine gewisse Dynamik vorhanden ist, andererseits muss er sicherstellen, dass er Mitarbeiter mit einer guten Arbeitshaltung hat, die bürgerfreundlich sind. Ich habe sehr viel nach innen organisieren und strukturieren, teils auch schwierige Personalgeschäfte gut über die Runden bringen müssen. Ich hätte vielleicht besser etwas mehr gegen aussen gemacht.

Anderes?

Auf konkrete Geschäfte bezogen eigentlich nicht. Der direkte Kontakt, das Gespräch mit Betroffenen, glaube ich, ist mir nicht schlecht gelungen. Rückblickend verspüre ich eine grosse Dankbarkeit für eine intensive und bereichernde Zeit mit engagierten Mitarbeitenden in der Verwaltung und den politischen Ämtern.

Einst sagten Sie dieser Zeitung, Humor sei Ihnen wichtig. Welches war der lustigste Moment?

Zum Abschied am GGR-Schlussessen trat Gerhard Tschan auf. In 20 Minuten hat er meine 14 Jahre so gut auf den Punkt gebracht, dass ich Tränen gelacht habe.

Welches war der Traurigste?

Als ich an der Beerdigung des ­damaligen Bauverwalters Martin Mühlematter in der Kirche etwas sagen musste. Das war der traurigste und schwierigste Moment. Seiner Mutter durfte ich unlängst zum 95. Geburtstag gratulieren. Sie sagte, es sei schön gewesen, was ich gesagt habe. Das tat gut.

Sie sind 61-jährig und fit. Vor Amtsantritt radelten Sie über 15 Pässe nach Venedig. Welche Ziele steuern Sie ab Januar an?

Es gibt konkrete Ziele, die aber noch nicht spruchreif sind. Vielleicht lässt es sich nächstes Jahr einrichten, dass ich eine Velotour von Sardinien zurück in die Schweiz mache. Und wie so viele im Oberland hoffe ich auf Schnee, damit ich langlaufen und auf Skitouren gehen kann.

Nun werden Sie Ihren Platz im Gemeindehaus räumen. Bleiben Sie Spiez noch etwas erhalten?

Es ist nicht so, dass ich gleich am 1. Januar meine Koffer packen werde, doch im Verlauf des Jahres 2017 werde ich nach Bern ziehen. Das hat damit zu tun, dass meine Frau Ursula in der Stadt Bern berufstätig ist. Sie ist vor ­etwas mehr als zehn Jahren nach Spiez gezogen, nun ziehen wir gegen Ende Jahr nach Bern.

Ein finaler Wunsch für Spiez, die Bevölkerung, Ihre Nachfolgerin?

Es darf nicht die Haltung vorherrschen: «Was macht die Gemeinde für mich?», sondern: «Was kann ich dazu beitragen, dass das Leben in Spiez ein wertvolles ist?» Ich wünsche mir für die Bevölkerung und die neue ­Gemeindepräsidentin, dass das Aktive, Präsente und Mitwirkende der Spiezerinnen und Spiezer bestehen bleibt. (Berner Zeitung)