Er konnte sich nicht vorstellen, viereckige Häuser zu bauen

Den Satz «Das haben wir doch noch nie so gemacht!» hat Anton Stalder im Laufe seines Berufsweges nicht nur einmal gehört. Der gelernte Hochbauzeichner und Absolvent des Technikums in Burgdorf sieht sich als Exoten unter den Architekten.

«Im fünften Semester verweigerten mir die Dozenten nicht selten eine Note oder gaben mir eine schlechte, weil ich mir nicht vorstellen konnte, viereckige Häuser zu bauen», sagt Anton Stalder zurückblickend und schmunzelt. Es sei immer sein Ding gewesen, Wege zu gehen, welche die Gesellschaft nicht vorgebe. Als er zehn Jahre alt war, zog seine Familie in ein unfertiges Haus in Oberhofen.

In jeder freien Minute werkelte der Vater am neuen Zuhause. Der kleine Anton musste als einziger Junge in der Familie kräftig mithelfen. «Mein Vater hat mir 1954 das Schweissen beigebracht», erinnert sich der heute 72-Jährige. Fensterscheiben habe er als Bub reichlich zerschossen und musste sie dann selbst reparieren.

Immer wieder Zweifel

Seine Faszination fürs Segeln auf dem Thunersee nährte in ihm eigentlich den Wunsch, Bootsbauer zu werden. Als junger Mann sei er unter den Freunden die Lokomotive gewesen. Deshalb hätte er sich durchaus auch vorstellen können, Bergführer oder Segellehrer zu werden.

Doch der Vater bestand auf einer Lehre als Hochbauzeichner, in der er bald allein auf Baustellen geschickt wurde, um mit den Handwerkern die Arbeiten zu besprechen. «Meine Mutter war mächtig stolz, als ich nach der Lehre die Aufnahmeprüfung am Technikum bestand», beschreibt Stalder die Freude seiner Mutter.

Nach dem Studium fand der frischgebackene Architekt seine Heidi, die er 1968 heiratete. Bald trat er in die Baufirma Frutiger ein, in der er in sechs Jahren zahlreiche Bauleitungen übernahm. Einerseits stellte Anton Stalder sich grossen Herausforderungen als Bauführer, andererseits nagten immer wieder Zweifel an ihm.

«Mir wurde bewusst, dass ich so nicht bauen will.»Anton Stalder

«Bei der Überbauung Wittigkofen mit 1200 Betonwohnungen auf 26 Geschossen wurde mir bewusst, dass ich so nicht bauen will.» Es müsse doch möglich sein, eine Wohnung dem Menschen anzupassen, und nicht umgekehrt. Ihn faszinierten die Kathedrale von Le Corbusier in Ronchamp und die Kuppelbauten von Ingenieur Isler in Burgdorf.

«Es ist ein wahres Glück, dass meine Frau meinen Weg als Baupionier immer mitgetragen hat», ist er dankbar. Ideen von krummen und schrägen Mauern und dem Einmauern von Autoscheiben samt Gummi direkt in die Wände liessen den jungen Mann nicht los, und er verliess die Firma Frutiger.

Gleichwohl hatte er interessante Menschen beim Bau kennen gelernt, die ihm später bei seinen Projekten zur Seite standen. 1972/1973 baute Stalder das erste Haus in Spiez. Inzwischen hatte das Ehepaar Stalder-Linder zwei Söhne. Das zweite Haus folgte in Blumenstein, das dritte Projekt realisierte er in Seftigen mit Wohnhaus, Arztpraxis, Stöckli.

In die Landschaft eingebettet

Dann ging es richtig los: Ein Auftrag folgte dem anderen, alles Projekte mit freier, organischer Architektur mit gesunden Materialien in nachhaltiger, ökologischer Bauweise. «Immer habe ich für Menschen gebaut, die später auch im Haus wohnten», erklärt Stalder mit fester Stimme.

Seine Auftraggeber halfen beim Gestalten von Öffnungen, Türen, Feuerstellen, Gewölben und Badmosaiken. Die Anwesen bettet der Baumeister in die Landschaft ein unter Berücksichtigung des Sonnenverlaufs, was Markisen überflüssig macht. In über vierzig Jahren galt für den Exoten unter den Architekten, wie er sich selbst nennt, der Leitspruch: «Bauen mit Menschen für Menschen» – so heisst nun auch sein Buch.

