Einbruch in Thun: Die Täter sind geschnappt

Die Kantonspolizei Bern hat die mutmasslichen Täter des Einbruchs an der Thuner Waldheimstrasse vom 2. März dieses Jahres identifiziert, wie sie am Freitag mitteilte. Damals waren zwei Männer in eine Liegenschaft an der Waldheimstrasse eingedrungen. Als ein Bewohner die Einbrecher in flagranti ertappte, wurde er tätlich angegriffen. Daraufhin gelang es den Männern mit dem Deliktgut die Flucht zu ergreifen.

Unter anderem dank Hinweisen aus der Bevölkerung ist es der Polizei nun gelungen, die beiden mutmasslichen Täter zu identifizieren. Diese konnten Ende Mai, auch in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Freiburg, festgenommen werden, wie es in der Mitteilung heisst.

Die beiden Männer im Alter von 28 und 29 Jahren sind geständig, den Einbruchdiebstahl beziehungsweise den Raub begangen zu haben. Sie werden sich vor der Justiz zu verantworten haben. (mib/pkb)