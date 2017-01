Ein Handwerker mit Fingerspitzengefühl

Endlich Luft», lacht Lars Minth. Der 47-Jährige liegt auf einem Spitalbett im Gipszimmer des Spitals Thun und blickt trotz der guten Laune etwas sorgenvoll auf seinen linken Fuss: Soeben hat ihm Tom Bleuer den Gips entfernt, welcher ihm vor zwei Wochen nach einer komplizierten Fussoperation angelegt wurde.

«Und? Verheilen die Narben gut?», fragt er den Fachverantwortlichen des Gipszimmers. Dieser hat bereits die Pflaster entfernt und begutachtet nun die vier Narben, die über den ganzen Fuss verteilt sind: «Sie sind wunderschön und trocken», beruhigt ihn Tom Bleuer und beginnt dann, den Fuss zu reinigen und mit einer Feuchtigkeit spendenden Salbe einzureiben: «Diese Wellness­behandlung gehört bei uns zum Service», schmunzelt er.

Lars Minth geniesst den Mo­ment, denn schon bald wird sein Fuss wieder neu eingegipst. Tom Bleuer hat bereits alles Nötige bereitgelegt. Unter anderem auch den Strumpf, über welchen der Gips angelegt wird: «Ich wäre froh, wenn Sie mir dieses Mal einen weniger warmen Strumpf anziehen könnten», meint Lars Minth und deutet auf das syn­thetische Material, das Tom Bleuer in den Händen hält. «Ich werde die nächsten Tage be­stimmt mehr drinnen als draus­sen sein.»

«Klar, kein Problem», meint Tom Bleuer und beginnt dann mit der eigentlichen Gipsanfertigung: Über den Strumpf und ver­schiedene Polsterungen legt er einen Verband aus Fiberglas an, welches mit Polyurethanharz versehen ist. «Dieses Material beginnt hart zu werden, wenn es mit Luftfeuchtigkeit in Berührung kommt», erklärt der Fachmann, «und gegenüber dem Gips bringt es viele Vorteile mit sich: Es ist leichter, dehnbarer und sogar wasserbeständig.»

Über diesen ersten Verband legt Tom Bleuer an der Fusssohle eine dicke Schicht aus einem anderen Fiberglasmaterial, das mehr aushärtet und damit belastbarer ist, und wickelt das ganze Konstrukt nochmals ein. «Wichtig ist jetzt, dass ich den Fuss in der richtigen Stellung halte, wenn das Material eintrocknet», erklärt Bleuer und drückt Lars Minths Fuss in einem rechten Winkel an seine Brust.

«Mein Beruf ist vor allem auch ein Handwerk», sagt Tom Bleuer und erzählt dann, wie er als gelernter Lastwagenmonteur zum Gipsspezialisten im Spital wurde: «Ich war in meinem damaligen Berufsumfeld nicht mehr zufrieden», blickt er zurück. «Ein Bekannter, der im Spital Interlaken als Anästhesiepfleger arbeitete, hat mich auf diese Möglichkeit für Quereinsteiger aufmerksam ge­macht.»

Und der 26-Jährige, der damals mit seiner jungen Familie in Grindelwald lebte, war nach einem Schnuppertag schnell einmal überzeugt. Er nahm das Jobangebot in Interlaken an und blieb dort zwanzig Jahre lang. Als Mitarbeiter des Gipszimmers, aber auch im Operationssaal: Denn wenn Pa­tienten trotz Vollnarkose kniend oder sitzend operiert werden müssen, braucht es die Mitarbeit eines Lagerungspflegers, der in vielen Spitälern mit demjenigen des Gipsspezialisten kombiniert wird.

Seit sechs Jahren ist Tom Bleuer nun für das Spital Thun tätig. Auch hier übt er beide Tätigkeiten aus, wobei er immer häufiger im Gipszimmer anzutreffen ist: «Hier herrscht eine besondere Atmosphäre, die mir sehr be­hagt», erzählt Tom Bleuer, während bereits der nächste Patient auf Krücken ins Zimmer ge­humpelt kommt. Es sei zum einen der Kontakt zu den unterschiedlichsten Menschen, aber auch deren grosse Dankbarkeit, welche ihn ausfüllten.

«Ich weiss, dass ich heute am richtigen Ort bin», ist der 52-Jährige überzeugt. «Ein Arbeitstag kann noch so intensiv sein, ich empfinde ihn nie als Belastung.» Und es scheint, als habe Tom Bleuer eine ganz besondere Gabe im Umgang mit verletzten oder kranken Menschen: «Ja», sinniert er, «meine zweite Tochter starb als kleines Kind an einem Herzfehler. Dieses Erlebnis hat mich geprägt. Ich verstehe Menschen, wenn sie leiden. Und manchmal bin ich hier auch eine Art Seelsorger.»

Doch Tom Bleuer hat nicht nur diese nachdenkliche Seite. Er, der mittlerweile fünffacher Va­ter ist und mit seiner zweiten Ehefrau und zwei Töchtern in Steffisburg lebt, töpfert und musiziert auch mit Leidenschaft: So sitzt er beispielsweise am Piano, wenn die Spitalband ihre Auftritte hat.

Lars Minth hat mittlerweile mit Tom Bleuers Hilfe eine Socke so­wie einen Spezialschuh über seinen Gips gezogen und verabschiedet sich schon fast freundschaftlich vom Gipsfachmann. «Bis in vierzehn Tagen», ruft er noch beim Hinausgehen. Tom Bleuer lächelt und wendet sich kurz darauf dem neuen Patienten zu. (Thuner Tagblatt)