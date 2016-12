Drei Personen nach Unfall im Spital

Am Mittwoch gegen 13.35 Uhr geriet auf der Staatsstrasse in Oberhofen ein in Richtung Gunten fahrendes Auto auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Wagen. Dieser prallte daraufhin in ein weiteres Fahrzeug, das nach Gunten unterwegs war.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ist noch unklar, weshalb es zur Streifkollision kam, die den Folgeunfall ausgelöst hat. Insgesamt wurden drei Personen verletzt und mussten ins Spital überführt werden. Während der Aufräumarbeiten kam es zu Behinderungen, weil der Verkehr nur wechselseitig fliessen konnte. (mb/pkb)