Drei Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstag um ca. 01.30 Uhr wurde an der Gwattstrasse in Thun in ein Geschäftshaus eingebrochen. Die Polizisten sichteten vor Ort eine flüchtende Person. Mithilfe eines Diensthundes konnte die Person nach kurzer Flucht unter einem Fahrzeug angehalten werden. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstagabend mit.

Bei der anschliessenden Durchsuchung des Gebäudes konnten, mit Unterstützung eines zweiten Diensthundes und Hinweisen von Anwohnern, eine weitere Person im Gebäude sowie eine dritte Person auf dem Dach des Gebäudes angehalten werden.

Die drei Männer im Alter von 16, 23 und 34 Jahren wurden anschliessend für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Die Männer befinden sich zurzeit in Untersuchungshaft und werden sich vor der Justiz verantworten müssen. (flo/pkb)