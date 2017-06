Der Waffenplatz als Reserve-Asylzentrum

Der Bund will für einen raschen und plötzlichen Anstieg der Asylgesuche gerüstet sein. In einer Notlage sollen die grossen Militärhallen auf dem Thuner Waffenplatz erneut in ein Bundesasylzentrum umgewandelt werden. Bereits im Winter 2016 lebten dort vorübergehend Asylsuchende (siehe Bildstrecke oben).

In den riesigen Panzerhallen wurden damals einfache Unterkünfte mit Pritschen, Spinden, Tischen, Bänken und einigen alten Polstergruppen eingerichtet. Das temporäre Bundesasylzentrum in den Militärhallen stiess auf recht viel Wohlwollen seitens der Bevölkerung, auch wenn durchaus gewisse Bedenken vorhanden waren.

Das temporäre Bundesasylzentrum wurde Ende Mai 2016 wieder geschlossen. Die Hallen sollten künftig in die Asyl-Notfallplanung des Bundes aufgenommen werden. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat nun mit der Stadt Thun und dem Kanton Bern eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Die Hallen bieten Platz für 1200 Personen.

Andere Zentren kämen zuerst

Die Militärhallen in Thun stehen allerdings nicht zuoberst auf der Prioritätenliste. Sie würden erst in Betrieb genommen, wenn innert dreier Tage mehr als 30'000 irreguläre Grenzübertritte erfolgten, wie das SEM am Dienstag mitteilte. Die Standorte mit höherer Priorität liegen in anderen Kantonen.

Obwohl die Zahl der Asylgesuche zur Zeit tiefer sei als in den Vorjahren, müssten die Behörden dennoch für die Möglichkeit eines rapiden Anstiegs gewappnet sein, teilte das SEM am Dienstag mit. Die Entwicklung in den Konfliktregionen entlang der Migrationsrouten sei weiterhin schwierig einzuschätzen.

Im Rahmen der Notfallplanung muss der Bund 3000 zusätzliche Unterbringungsplätze bereitstellen. Das SEM evaluiert in Zusammenarbeit mit dem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport in verschiedenen Kantonen und Gemeinden Gebäude, die in einer Notlage im Asylbereich belegt werden können.

Von Gesetzes wegen können Anlagen und Bauten des Bundes für maximal drei Jahre ohne kantonale oder kommunale Bewilligung zur Unterbringung von Asylsuchenden genutzt werden.

Während dieser Zeit könnte der Kanton Bern die in den Thuner Hallen belegten Plätze beim Schlüssel der Weiterverteilung der Asylsuchenden vom Bund auf die Kantone in Abzug bringen.

Die Vorarbeiten für eine allfällige Nutzung der Panzerhallen in Thun wurden bereits getätigt. Der militärische Betrieb wird deshalb laut SEM nicht beeinflusst. (mb/sda)