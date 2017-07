Das hypnotische Vibrafon

Mit Rucksack und Phonograph begab sich 1905 ein junger Komponist aus Budapest auf die Reise. Der wild entschlossene 24-jährige Béla Bartók wollte in den Weiten des damaligen Königreichs Ungarn die authentische Bauernmusik suchen. Das Gefiedel der pseudoungarischen Zigeunerkapellen in Budapests Kaffeehäusern hatte für ihn nichts mit originaler Volksmusik zu tun, so die Überlieferung. Bei den Bauern dokumentierte er durch Schall- und Notenaufzeichnung die überlieferten Volksweisen.

Vor 1918 gehörte zu Ungarn auch Siebenbürgen, die teilweise deutsch besiedelte Region im heutigen Rumänien. Auch dort sammelte Bartók Melodien und fasste einige in der Sammlung «Rumänische Volkstänze» zusammen. Das Brigde Chamber Orchestra unter David McVeigh spielte in Thun eine Kammermusikfassung mitreissend und herzwärmend. Die archaische Ausstrahlung der Volksweisen wurde gekonnt umgesetzt – eine Liebeserklärung des Komponisten an seine Heimat.

Stille im Saal

Mucksmäuschenstill wurde es im Schadausaal, als Evelyn Glennie mit strahlendem Gesicht die Bühne betrat. Mit dem Ensemble zelebrierte die Perkussionistin von Weltruf das Piccolo Concerto C-Dur von Antonio Vivaldi in einem Arrangement für Vibrafon und Streichorchester.

Die atemberaubenden Läufe, die sonst eine solistische Piccoloflöte übernimmt, spielte die Musikerin mit je zwei Schlägern pro Hand auf dem Vibrafon. Die barocken, verspielten Tonläufe perlten, schäumten und klirrten, um dann wieder zart und leise zu klingen wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. Glennie streichelt zuweilen die Metallplatten des Schlaginstruments und schafft ein Klangerlebnis von selten gehörter Anmut.

Rhapsodie als Höhepunkt

Die Rhapsodie des zeitgenössischen japanischen Komponisten Takayoshi Yoshioka für Marimba (Evelyn Glennie), Flöte (Simone Hubacher), Klarinette (Christian Spitzenstätter), Kontrabass (Lino Ezequiel) und Schlagzeug (Mirco Huser) bildete den Höhepunkt des Abends. Zusammen mit der erfahrenen und virtuosen Perkussionistin meisterten die jungen Nebensolisten das Werk auf Augenhöhe, eine aufwühlende Interpretation voller verwegener bis jazziger Passagen. Das Publikum war schlicht begeistert, manche applaudierten enthusiastisch mit hoch erhobenen schüttelnden Händen – eine Verbeugung vor der nahezu gehörlosen Künstlerin, von deren Beeinträchtigung aber nie etwas zu spüren war.

«Vom Mars kommend»

Der künstlerische Leiter der Schlosskonzerte, Lorenz Hasler, bat Evelyn Glennie vor der Pause zum öffentlichen Gespräch in Englisch. Äusserst sympathisch erzählte diese mit typisch rollendem schottischem R, wie sie nicht selten als «vom Mars kommend» eingeschätzt wurde, weil sie Perkussions-Soloinstrumente etablieren wollte: «Ich musste Backstein für Backstein eine ablehnende Mauer abbauen.» Auf die Frage nach Höhepunkten in ihrer Karriere antwortete Glennie: «Every little step is a highlight of my career!» Jeder kleine Schritt sei ein Höhepunkt ihrer Karriere.

Lorenz Hasler liess es sich nicht nehmen, Ursula Pfähler, der im Publikum anwesenden Gründerin der Schlosskonzerte, zu danken. Sie habe es ermöglicht, dass das Festival seinen 50. Geburtstag feiern dürfe. Es folgte Evelyn Glennies Zugabe auf dem Vibrafon – mit einer nahezu hypnotischen Wirkung. Nicht nur fürs Publikum: Die Solistin verharrte nach den letzten Tönen sekundenlang bewegungslos an ihrem Instrument – erst dann setzte donnernder Applaus ein.

Mozart zum Abschluss

Zum Schluss des Jubiläumskonzertes der 50. Schlosskonzerte Thun erklang die Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551 von Wolfgang Amadeus Mozart, seine letzte Sinfonie aus dem Jahr 1788, ein Triumph der Instrumentalkomposition. Federleicht interpretierte das aus ambitionierten jungen Musikerinnen und Musikern der Schweiz zusammengesetzte Brigde Chamber Orchestra das Monumentalwerk und erfreute besonders die Fans des österreichischen Kompositionsgenies. Als Zugabe erklangen nochmals Bartóks «Rumänische Volkstänze» und entliessen das beseelte Publikum mit ungarischen Weisen im Ohr. (Berner Zeitung)