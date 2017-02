BEKB schliesst Schalter an der Marktgasse

«Die Niederlassung sowie der Briefkasten der BEKB an der Marktgasse 12 in Thun werden per 1. März 2017 in die BEKB an der Bahnhofstrasse integriert», kündigt die Berner Kantonalbank am Dienstag in einer Mitteilung an. Im Klartext heisst das: Künftig werden Kunden nur noch an der Bahnhofstrasse bedient, die Schalter an der Marktgasse gehen zu.

Nachttresor und Geldautomaten

«Aufgrund der zentralen Lage und der hohen Passantenfrequenz werden an der Marktgasse sowohl der Nachttresor, als auch die bestehenden Bancomaten weitergeführt», schreibt die BEKB weiter. Einer der Automaten werde zudem aufgerüstet, damit in Zukunft auch Euro bezogen werden können.

Die Massnahme begründet die Bank mit dem in den letzten Jahren rückläufigen Schaltergeschäft. «Der Bankkunde von heute ist mobil, erledigt seine Finanzgeschäfte online oder mit der App und bezieht Bargeld am Geldautomaten.» Zudem lägen die beiden beiden Filialen nur 500 Meter auseinander.

Leiterin nach Uetendorf versetzt

Liliane Hauri, die bislang die Filiale an der Marktgasse geleitet hat, bleibt bei der BEKB, wird künftig aber in Uetendorf arbeiten. Die nicht mehr benötigten Räume an der Marktgasse sollen vermieten werden.

(mb/pd)