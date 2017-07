Autobahn auf Abwegen

«Wir fahr’n, fahr’n, fahr’n auf der Autobahn / Die Fahrbahn ist ein graues Band / Weisse Streifen, grüner Rand», heisst es in einem Song der deutschen Kultband Kraftwerk. Es ist die Beschreibung einer Monotonie, die künftig auf Thuner Boden jäh unterbrochen wird. Statt rein in den Allmendtunnel und wieder raus heisst es: über eine Rampe hinauf auf die Allmend, durch eine Art Kanal geradeaus weiter – und auf der anderen Seite wieder runter.

Nötig macht diesen temporären Verkehrskorridor die anstehende Sanierung des Tunnels: Die Sperrung jeweils einer Röhre mit Gegenverkehr in der anderen Röhre hätte für massive Staus gesorgt – deshalb baut das Bundesamt für Strassen Astra die Umfahrung über die Allmend mit zwei Spuren für den Verkehr Richtung Oberland.

Beat Aeberhard ist im Element, wenn er über «sein» Projekt berichtet. Von einer Art «Bobbahn», die über die Allmend führt, spricht der Gesamtprojektleiter beim Astra: Eine Fahrbahn wie ein Kanal, links und rechts mit einem Humusdepot beziehungsweise einem Sichtschutz sowie Wildzäunen von der übrigen Allmend abgetrennt.

15 Meter hoher Kieshaufen

Noch ist das Zukunftsmusik. Intensiv gebaut wird derzeit vor allem an den beiden Rampen. Diejenige am Nordportal des Allmendtunnels ist erst zu erahnen: Mit grossen Baggern wird hier direkt neben der Betonwand vor dem Tunnel das Erdreich ausgehoben. «Früher floss hier die Kander durch», sagt Beat Aeberhard. Hinterlassen habe sie vor allem Kies, was die Arbeit erleichtere. Neben dem Flugplatz türmt sich denn auch schon ein rund 15 Meter hoher Kieshaufen auf.

Ein Grossteil dieses Materials stammt aber von der anderen Tunnelseite: Am Südportal ist die Rampe bereits gut zu erkennen. «Seitlich verhindern Pfähle, die rund 5 Meter tief in den Boden ­gebohrt wurden, dass der Druck des Erdreichs zu gross wird», erläutert Projektleiter Aeberhard.

Zudem wurden auf zwei Höhen über der künftigen Fahrbahn Querverstrebungen eingebaut. Die unteren werden wieder entfernt, sobald die Fahrbahnbetonplatte fertig eingegossen ist. Die künftige Lage der Fahrbahn ist hier zum Teil bereits sichtbar. Die beiden Rampen werden je rund 200 Meter lang, die Steigung beträgt 6 Prozent.

250 Tonnen auf Brücken

Fertig erstellt sind die beiden Brücken, auf denen die Panzerpiste sowie beim Südportal ein Feldweg und beim Nordportal die Strasse Richtung Thierachern die temporäre Tunnelumfahrung queren. So ist sichergestellt, dass der Betrieb der Armee nicht eingeschränkt und auch die Freizeitnutzung abends und am Wochenende nicht tangiert wird.

Zur ­Zusammenarbeit mit den Waffenplatzverantwortlichen ist Beat Aeberhard des Lobes voll: «Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen mit der Armee.» Und der Projektleiter ergänzt: «Die beiden Brücken müssen aufgrund der schweren Panzer über 250 Tonnen Gewicht tragen können.»

Die künftige Fahrbahn führt am Nordportal erst nach der dortigen Brücke auf die Allmend und erreicht vor der zweiten Brücke wieder das Niveau der «normalen» A 6. Ein Detail am Rande: Neben der Brücke am Südportal befand sich eine Gasleitung im Boden – diese führt nun in einer Art Aluminiumkäfig über die temporäre Fahrbahn. «Wir mussten beim Bau nicht einmal das Gas abstellen», sagt Aeberhard.

Am Ende alles wie zuvor

Die Zwischenbilanz zur Baustelle auf der Allmend fällt beim Projektleiter positiv aus: «Grössere Probleme blieben bisher aus, wir sind im Zeitplan.» Läuft alles weiter nach Plan, wird der Verkehr von November 2017 bis Ende 2020 über die Allmend geführt. «Danach muss die komplette temporäre Fahrbahn rückgebaut werden – das ist eine Auflage», sagt Aeberhard. Was bleibe, seien einzig die verstärkten Brücken beim Nord- und beim Südportal.

Und für die Autofahrer heisst es dann wieder ganz normal: Wir fahr’n, fahr’n, fahr’n auf der Autobahn – rein in den Allmendtunnel und auf der anderen Seite wieder raus.

(Berner Zeitung)