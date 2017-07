Am Tor zur beruflichen Zukunft

Sie ernteten viel Applaus. Die 92 Gärtnerinnen und Gärtner, die nach zwei und drei Ausbildungsjahren ihre Fähigkeitszeugnisse in Empfang nehmen durften. Die Erfolgsquote bewege sich im Rahmen der Vorjahre, zeigte sich Chefexperte Markus Weibel an der Abschlussfeier in der voll besetzten Aula des Berufsbildungszentrums IDM Thun erfreut.

«In der Fachrichtung Zierpflanzen bestanden 93 Prozent der Lernenden die Prüfung, bei den Landschaftsgärtnern EFZ und EBA gut 90 Prozent.» Viele Diplomanden glänzten mit hohen Gesamtnoten. Das Spitzenresultat machte mit 5,6 Madlen Wirth.

Cedric Wälti erzielte die beste Prüfung bei den Landschaftsgärtnern EFZ, und Dean Siegenthaler schwang bei den Landschaftsgärtnern, die eine zweijährige Ausbildung mit eidgenössischem Berufsattest EBA absolvierten, oben aus.

Stephan Nyffeler, Präsident des Unternehmerverbands Jardin Suisse Berner Oberland und Oberwallis, würdigte die Leistungen der Berufsleute und gab ihnen eine Empfehlung mit auf den Weg: «Wählt eine Beschäftigung, die euch Freude macht», sagte er, «immerhin investiert ihr bis zu eurer Pensionierung an die 99 000 Arbeitsstunden.»

Lehrabgängerin Lisha Maria Küchler nutzte die Gelegenheit für ein kurzes emotionales Plädoyer zugunsten ihrer Branche und gegen die angekündigten Sparmassnahmen des Kantons: «Je unsicherer sich die Zukunft für unseren Lehrbetrieb, die Gartenbauschule Hünibach, erweist, umso entschlossener sind wir, an der Institution festzuhalten», betonte sie. Die Schule habe ihnen viel beigebracht und sie zu kompetenten Persönlichkeiten er­zogen.

Fachbereich Zierpflanzen: Sandra Bärtschi, Herbligen; Gina Casagrande, Goldau; Irina Dällenbach, Münchenbuchsee; Simon Fuchser, Uetendorf; Sara Gerber, Grindelwald; Rahel Haldemann, Röthenbach b. Herzogenbuchsee; Ian Hofer, Leissigen; Lisha Maria Küchler, Worb; Denise Lengacher, Gstaad; Anina Lea Marbot, Belp; Yan Mischler, Laupen; Samantha Muff, Sachseln; Rahel Müller, Goldiwil; Dilan Augusto Pereira Roxo, Thun; Silya Platon, Gempen; Cornelia Scheuner, Diemtigen; Jenni Schmid, Arni; Luzian Schweizer, Wilderswil; Janik Stöckli, Ins; Alois Streit, Jaberg; Nora Streit, Köniz; Stephanie Studer, Mund; Martina Suter, Wahlendorf; Laura Trachsel, Heimberg; Margrit Tröhler, Bern; Madlen Wirth, Thun; Andrea Wyss, Erlach.

Fachbereich Garten- und Landschaftsbau EFZ: Mike Augstburger, Thun; Christian Blatter, Habkern; Matteo Bolzli, Blankenburg; Stefanie Tina Brechbühler, Ersigen; David Bringold, Lenk i. S.; Klemens Buchs, St. Stephan; Reto Bühler, Reichenbach i. K.; Jari ­Claes, Unterseen; Roland Dubach, Erlenbach i. S.; Yanick Egli, Eggiwil; Josua Frehner, Meiringen; Laris Frey, Oberdiessbach; Daniel Gerber, Schüpfen; Ricardo Gerber, Krattigen; Sven Graf, Lauperswil; Andrea Hofer, Heimenschwand; Thomas Hofer, Lohnstorf; Rino Jakob, Linden; Joel Josi, Thun; Erich Kämpf, Schwanden; Simon Kistler, Feutersoey; Gideon König, Reutigen; Markus Kropf, Reichenbach i. K.; Lukas Kunz, Bern; Nina Lanz, Wattenwil; Silas Lehmann, Hünibach; Stefanie Lohner, Brienz; Philip Maurer, Schattenhalb; Aurelia Möri, Liebefeld; Tim Newsham, Gerzensee; Corinne Perren, Lenk i. S.; Andri Pieren, Adelboden; Stefan Regez, Reutigen; Marco Reka, Matten b. Interlaken; Samuel Röhle, Konolfingen; Levi Röthlisberger, Thierachern; Dario Rutschi, Oberbalm; Nadine Schenk, Hasle b. Burgdorf; Florian Seematter, Saxeten; Deborah Sinstadt, Bern; Simon Strauss, Oberstocken; Jannine Trachsel, Interlaken; Lars Ulrich, Bönigen b. Interlaken; Mario von Allmen, Bern; Florian von Gunten, Schlosswil; Christoph Walther, Thun; Cedric Wälti, Thun; Simona Wirz, Steffisburg; Nic Woodtli, Buchen; Swenja Zingg, Wichtrach.

Fachbereich Garten- und Landschaftsbau EBA: Sarayut Antewasik, Längenbühl; Amazonino Berger, Steffisburg; Michael Blaser, Gwatt; Joel Boschung, Flamatt; Marc Grünig, Forst b. Längenbühl; Samuel Guggisberg, Mühlethurnen; Kai Heer, Hünibach; Ali Kelesh, Oberhofen; Nico Klopfenstein, Lenk i. S.; Matthias Minder, Liebefeld; Priska Nägeli, Hasliberg Reuti; Fabian Romang, Belpberg; Michel Rüttimann, Naters; Dean Siegenthaler, Uetendorf; John Daniel Strauss, Gwatt; Florian Zaugg, Niedermuhlern. (Berner Oberländer)