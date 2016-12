Allein auf grosser ­Diebestour

Die Liste der dem 34-jährigen aus der Türkei stammenden Mann zur Last gelegten Straftatbestände ist lang.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Oberland, wirft ihm 29 Diebstähle vor, gewerbsmässig begangen in der Zeit von Februar 2014 bis März 2015 im Oberland. Die Deliktsumme wird auf annähernd 203 000 Franken beziffert. Damit einhergehend kommt Sachbeschädigung in 26 Fällen mit einem Schadenbetrag von mindestens 76 519 Franken sowie Hausfriedensbruch in gleicher Anzahl hinzu.

Der Beschuldigte hatte es vor allem auf Einfamilienhäuser abgesehen. Dabei ging er öfters nach dem gleichen Muster vor: Er läutete an der Haustür. Kam jemand heraus, fragte er unter einem Vorwand nach irgendetwas Belanglosem und zog von dannen. War jedoch niemand zu Hause, begann er sein Werk. Der Mann verschaffte sich über verschiedene Wege Zutritt zu den Wohnräumen. Dort entwendete er in erster Linie Schmuck, andere Wertgegenstände sowie Bargeld. Um sich einen Fluchtweg zu sichern, öffnete er vorgängig Fenster.

Bei diesem Punkt hakte Staatsanwältin Barbara Wüthrich ein: «In den vom Beschuldigten bestrittenen Diebstählen waren die Fenster nach der Tat auch immer geöffnet.» Sie hielt dies als eindeutige Indizien, dass nur der Beschuldigte als Täter infrage kommen könne. Zudem verwies sie auf identische Schuhspuren, die an mehreren Tatorten gefunden worden seien. Im Weiteren bemängelte sie, dass der Mann erst nach und nach einige Delikte zugegeben habe.

Mit dem Tod bedroht?

Mit den Diebstählen einher gingen Hausfriedensbrüche und Sachbeschädigungen, welche auch teilweise bestritten wurden. Zu den genannten Delikten gesellten sich Drohung und Beschimpfung sowie Widerhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz.

Im November 2014 soll der Beschuldigte im Verlauf einer verbalen Auseinandersetzung einen Mitarbeiter einer Bar und dessen Familie mit dem Tod bedroht haben, was dieser bestritt. An die ihm angelasteten Beschimpfungen gegenüber dem gleichen Mitarbeiter will er sich nicht mehr genau erinnern. Schliesslich benütze der Beschuldigte unter zwei Malen den Zug ohne Billett.

Die Staatsanwältin hielt den Mann in allen Punkten für schuldig. Sie beantragte eine unbedingte Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 11 Monaten. Dies auch im Hinblick auf die zahlreichen Vorstrafen des Angeklagten.

Maximal 30 Monate?

Der amtliche Verteidiger beantragte Freisprüche in den bestrittenen Fällen sowie bei der Drohung. Die Indizien der Staats­anwältin mit den als Fluchtweg geöffneten Fenstern liess er nicht gelten. Er plädierte für eine unbedingte Freiheitsstrafe von maximal 30 Monaten. Die Ansprüche einer Privatklägerin wurden mit einer Vereinbarung abgegolten.

Das Urteil wird am Donnerstag ver­kündet. (Berner Zeitung)