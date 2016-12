Alex Ipavec schenkt den letzten Kaffee aus

Stets weiss er etwas Humorvolles zu erzählen, legt den Menschen freundschaftlich den Arm um die Schultern, lächelt verschmitzt und versucht, jeden Wunsch zu erfüllen: Bei Aleksander Ipavec, dem Slowenen, der sich seinen Freunden und Bekannten als Alex vorstellt, ist der Gast jeden Tag aufs Neue zwar nicht König, jedoch ein wichtiger Geschäftspartner. Mit Leib und Seele rennt Alex Ipavec im Service hin und her, füllt die Gläser hinter der Theke und sorgt als Wirt mit feinem Gespür für die unsichtbaren Details hinter den Kulissen.

Unverwechselbar sind seine sonore Stimme, der Schalk in seinen Augen, typisch für ihn sein unverkennbarer Charme und der Liebreiz seines über die Jahre ent­standenen Schweizer Dialekts. Doch jetzt – nach bald fünf Jahrzehnten im Gastgewerbe – ist auch für Alex Ipavec genug.Im kommenden Juni feiert der Gastronom seinen 65. Geburtstag, das ist für ihn Grund genug, auf Ende Jahr seinem Nachfolger und langjährigen Wegbegleiter Toni Lesaj das Zepter für das Hotel-Restaurant Rathaus in Thun zu übergeben (vgl. Kasten).

Kindheit zwischen Meeresküste und hügeliger Bergwelt

Alex Ipavec ist 1952 geboren und in Portoroz an der slowenischen Küste aufgewachsen. «Ich hatte eine glückliche Kindheit», erzählt er im altehrwürdigen Velschensaal des Hotel-Restaurants Rathaus und fernab der Tageshektik im Erdgeschoss. Am Tisch mit freiem Blick auf den Tannenbaum auf dem Rathausplatz erinnert er sich zurück. «Wir hatten zwar kein Geld für Ferien, doch das spielte keine Rolle.» Er habe es geliebt, in der schulfreien Zeit bei den Grosseltern auf ihrem Bauernhof in der hügeligen Bergwelt und mit den Tieren zu sein. Noch heute besuche er seine Eltern, die längst in jenem Bauernhaus wohnen und 88 beziehungsweise 95 Jahre alt sind, regelmässig und unterstütze sie, wann ­immer er könne.

Eigentlich hätte Alex Ipavec gerne die Marineschule absolviert, doch nach kurzer Zeit wechselte er in die Hotelfachschule. «Das entsprach mir mehr», sagt er. Das war 1968 – und seither führt Alex Ipavec ein Leben in der Gastronomie.

Von 1971 bis 1973 absolvierte er den Militärdienst. Als seine damalige Freundin Maria schwanger wurde, zählte er 21 und sie 20 Lenze. Sie heirateten, und Sohn Aljoša kam zur Welt. 1978 siedelte Alex Ipavec aus finanziellen Gründen in die Schweiz über und nahm mit 26 Jahren eine Saisonstelle in Arosa an. Es folgten weitere in Scuol, in Schaffhausen am Rheinfall, in Engelberg, in Twann und schliesslich im Service auf den Thunersee-Schiffen – und 1990 kamen Maria und Aljoša in die Schweiz nach.

Seit 1982 im Pizzicata, in der ersten Pizzeria in Thun

1972 eröffnete Oswald Egli im Bälliz 30 die erste Pizzeria in Thun: das Pizzicata. Alex Ipavec bewarb sich 1982 und bekam die Stelle im Service. «Nie dachte ich daran, dass es zu einer Lebensstelle wird, ich den Betrieb 2005 vom langjährigen Pächter Pino Grzinic übernehmen und mich 2007 im Rathaus Paul Jenni als ­Geschäftsführer installieren würde», erzählt er und reagiert ein weiteres Mal auf einen Anruf.

Noch einen Termin, noch einen Entscheid, noch eine Erledigung. «Heute ist es im Gastgewerbe viel schwieriger als früher», sagt er und richtet sich im Stuhl auf. ­Gutes Personal zu finden, sei eine Herausforderung. «Auf sechzig Bewerbungen passt im besten Fall eine Person perfekt. Die meisten wollen am Wochenende und auch abends frei.»

In Alex Ipavecs Gastronomiekarriere gibt es unzählige Anekdoten, doch an eine erinnert er sich besonders. «Der Thuner Wahrsager Mike Shiva ass bei uns im Pizzicata im Bälliz und kündigte mir an, dass ich hier raus und etwas Neues suchen müsse.» Das habe er geträumt. «Ich lachte zunächst darüber, doch am selben Tag um 13.30 Uhr erfuhr ich, dass das Haus verkauft worden ist.» Heute sei die Liegenschaft abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

1994 ereignete sich ein schwerer Schicksalsschlag

Das strenge und lebendige Gas­tronomieleben bewältigte Alex Ipavec in der Regel leicht, doch ein Schicksalsschlag vermochte ihn schier aus der Bahn zu werfen: der viel zu frühe Tod seines Sohnes Aljoša. Am 19. Dezember 1994, knapp 21 Jahre alt und als Servicefachangestellter im Falken tätig, feierte er den Ausgang und konsumierte, wie einige Freunde in seinem Alter, Drogen. «Sein Kollege hat die Situation unterschätzt und nicht die Ambulanz gerufen», erzählt Alex Ipavec. «Die Dosis war wohl zu hoch oder zu rein: Aljoša starb an einem Herzstillstand.»

Er habe zwei Jahre gebraucht, bis er überhaupt darüber sprechen konnte. «Ich hatte nie eine Chance, ihm zu helfen – ich wusste nichts von seinem Drogenkonsum.» Einer, der ihn oft an seinen Sohn erinnert, ist sein Nachfolger Toni ­Lesaj. «Er war ein Freund von ­Aljoša, und diese Zeit war auch für ihn schwierig.»

Maria und Alex Ipavec verarbeiteten den Verlust des Sohnes, so gut es ging. 1999 adoptierten sie eineinhalbjährige Zwillinge. «Doch als die beiden Mädchen sechs Jahre alt waren, trennten wir uns, und Maria zog mit ihnen nach Slowenien», erzählt er. Sie hätten aber nach wie vor Kontakt, und er sorge für alle drei.

Viel Sport, einige Operationen und jetzt Zeit für sich

Kraft holte sich das Bewegungsnaturell Alex Ipavec stets im Sport: Wandern, Bergsteigen, Tanzen, Velofahren, Vita-Parcours, Rudern und vieles mehr. Doch immer wieder hielten ihn die Arbeit oder auch gesundheitliche Probleme davon ab, so etwa Operationen an der Bandscheibe, am Handgelenk und an der Hüfte.

Trotz der bevorstehenden Übergabe ist für Alex Ipavec mit dem Gastgewerbe aber noch nicht ganz Schluss: «Am Weltcup in Adelboden helfe ich einem Kollegen im Zielgelände aus, und wenn es mich hier im Rathaus einmal braucht, helfe ich natürlich aus.» Doch vor allem freut er sich auf die Zeit, die er nun haben wird. Zeit für seine langjährige Lebenspartnerin Theres, die gleichzeitig in Pension geht. Zeit für gemeinsame Aktivitäten, für die drei Grosskinder von ihr, für Freunde und für seinen geliebten Sport.

«Es ist einfach Zeit für ein Leben ohne Alarmbereitschaft, ohne Verantwortung für einen Betrieb und ohne Hektik», sagt Alex Ipavec, lehnt sich genüsslich und auch etwas müde im Stuhl zurück. Ein erneuter Anruf, der ihn nach unten verlangt, lässt ihn aufspringen. Mit seinem unverkennbaren Schalk verabschiedet er sich: «Ab Januar will ich mich um mich kümmern, um meine Liebsten, und mir meine Zeit selbst einteilen.» (Thuner Tagblatt)