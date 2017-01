Abba-Gold versetzte den Schadausaal in Ekstase

Ist es möglich, die legendäre schwedische Band glaubwürdig zu kopieren? Es ist! Dort glitzern silberne Plateaustiefel, hier schimmert ein Jackett in Schlüpferblau, und die Choreografie besticht durch 70er-Jahre-Moves mit wackelnden Hüften und ausladender Armarbeit. Die ganze Bühne strahlt wie eine Diskothek von damals, als sich noch die Silberkugeln an den Decken drehten, Bühnennebel die Atmosphäre verklärten und Spots in Blau und Rot funkelten.

Saal in Ekstase

Debby Watt als Agnetha, Claire Trusson als Frida, William Tierney als Björn mit Gitarre und ­Dale Forbes als Benny am Piano lassen die Abbamania wieder aufleben – live gesungen, live gespielt mit dem Bassisten Grischka Zepf und dem Schlagzeuger Bernd Junker. Ein Hit jagt den nächsten: «Waterloo», «Voulez-vous», «Take a Chance on Me», «Fernando», «Money, Money, Money» oder «Chiquitita» – Agnetha und Frida sind bestens bei Stimme und Laune. Sie meistern die Lieder oft in drei Oktaven mit Bravour. Bennys launige Moderationen in geschliffenem Englisch animieren 750 Abba-Infizierte zum Mitklatschen und Armeschwingen.

Viel Bein zeigen die Damen bei «People Get Hope» in rattenscharfen, kurzen Kimonos.



Bei «Eagle» heben die Sängerinnen in Fledermausumhängen fast ab angesichts des ausverkauften Saals in Ekstase. Bei «Fernando» zücken viele ihre Handytaschenlampen, um sie über dem Kopf zu schwenken. Der Bassist ist offenbar stolz auf seine Satinhose mit Volants knieabwärts. Viel Bein zeigen die Damen bei «People Get Hope» in rattenscharfen, kurzen Kimonos. Bei Benny und Björn sehen die Fummel mit passenden Beinkleidern eher wie Schlafanzüge aus.

Und will man bei dieser Show überhaupt ein Haar in der Suppe finden, dann auf den Köpfen der Herren. Die Perücken sehen aus wie Vogelnester, aus denen die Bewohner längst ausgezogen sind. Das kann aber durchaus als Kontrast zu den attraktiven Sängerinnen so gewollt sein.

Federleicht und hochstehend

Bei «SOS» erscheinen Agnetha und Frida dann in eng anliegendem, blauen Overall und goldrotem, schulterfreiem Etwas. Der Saal kocht längst, als der geniale Bass den Song «Does Your Mother Know?» ankündigt. Die ausgelassene Stimmung – ein Pärchen legt ’ne kesse Sohle mit Discofox aufs Parkett – scheint die Künstler auf der Bühne zu beflügeln. Sie zelebrieren ihre Show mit Vollpower. Die Zugaben «So Long» und ­«Hole in Your Soul» setzen den Schlusspunkt einer federleichten und hochstehenden Produktion. Im Foyer des KKThun schwärmt eine Zuschauerin andächtig: «Ich habe das Gefühl, als ob die extra von weit her gekommen sind, nur um mir eine Freude zu machen.» (Thuner Tagblatt)