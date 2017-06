390 Schützenveteranen schossen und tagten

In der Thuner Guntelsey traf sich im Anschluss an das traditionelle Jahresschiessen der Verband Oberländer Schützenveteranen (VOSV) zur 79. Hauptversammlung. Der Thuner Heinz Bohren hat die Altersgrenze im Vorstand erreicht und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Als Nachfolger und Chef Veteranen-Cup wurde Erwin Boss aus Latterbach gewählt. Gottfried Würsten aus Hilterfingen wurde als Schützenmeister gewählt. Würsten schliesst die Lücke in der Organisation Jahresschiessen des im Amt verstorbenen Heinz Müller.

Goldzweig für 28 Veteranen

Die 28 Schützenveteranen mit Jahrgang 1937 erlebten einen besonderen Tag. Zum einen durften sie sich an ihren guten Resultaten erfreuen. Andererseits wurden sie mit Goldzweig und Urkunde zu Ehrenveteranen ernannt.

Präsident Ruedi Stauffer durfte zum Rückblick auf sein erstes Amtsjahr als Ehrengast Kurt von Känel aus Hondrich in seiner Funktion als Sekretär im Kantonalverband VBSV begrüssen. Von militärischer Seite beehrte Oberst Jürg Zbinden als Eidgenössischer Schiessoffizier im Kreis 9.

Die VOSV-Verbandsgeschäfte schlagen keine hohen Wellen, und um die Finanzen steht es gut. Die Ausgaben von 26'152 Franken wurden von den Mitgliederbeiträgen und dem Ehrenfonds bis auf 275 Franken gedeckt.

Mehraufwand im Budget

Das Vermögen von rund 42'000 Franken blieb nahezu unverändert. Der leicht sinkenden Mitgliederzahl Rechnung tragend, musste Kassier Beat Küffer einen Mehraufwand für 2018 von 3000 Franken budgetieren. Der Jahresbeitrag bleibt jedoch bei 25 Franken.

Die Musikgesellschaft Zwieselberg unter Dirigent Anton Shaposhnyk umrahmte mit Blasmusikstücken das Geschehen der 79. VOSV-Hauptversammlung. (Thuner Tagblatt)