Züri West spielen in der Spiezer Bucht

Züri West stellen heute Freitag ihr neues Album – gleichzeitig wird bekannt, dass die neu formierte Gruppe um Frontmann Kuno Lauener am 25. August am Seaside Festival in der Spiezer Bucht spielen wird. Dies teilen die Veranstalter mit.

Damit sei das Programm komplett. «Der Freitag steht ganz im Zeichen von Pop-Musik», schreiben die Veranstalter. Weltstar Emeli Sandé, die Mundart-Überflieger Lo & Leduc, Rea Garvey (ex-Frontmann von Reamonn), Pegasus und Hecht stehen am ersten Festivaltag auf der Bühne.

Der Samstag hingegen wird rockig: Status Quo, Krokus, Trauffer, Manfred Mann’s Earth Band, The Hooters und Span sind allesamt Grössen der Musikgeschichte und seit mehreren Jahrzehnten aktiv.

Der Festival-Wein

Auch abseits der Bühne würden die Organisatoren des Seaside Festivals auf Qualität setzen: Von der Rebbaugenossenschaft Spiez gibts einen eigens gekelterten Festival-Wein.

Am Seaside Festival Spiez sollen Besucher ausserdem in einmaliger Atmosphäre eine friedlich-entspannte Zeit mit Freunden, Familien und vielseitiger Musik erleben.

Das Programm

Freitag, 25. August 2017

12 - 14 Uhr: Türöffnung / Seaside Lunch mit vielen attraktiven Foodständen

14 - 15 Uhr: Hecht

15.45 - 16.45 Uhr: Pegasus

17.30 - 18.30 Uhr: Züri West

19.15 - 20.30 Uhr: Rea Garvey

21.15 - 22.45 Uhr: Emeli Sande

23.30 - 00.30 Uhr: Lo & Leduc



Samstag, 26. August 2017

12:00 - 14.00 Uhr: Türöffnung / Seaside Lunch mit vielen attraktiven Foodständen

14.00 - 15.00 Uhr: Span

15.45 - 16.45 Uhr: The Hooters

17.30 - 18.30 Uhr: Mannfred Mann's Earth Band

19.15 - 20.30 Uhr: Krokus

21.15 - 22.45 Uhr: Status Quo

23.30 - 00.30 Uhr: Trauffer



www.seasidefestival.ch

Tickets

Tickets können im Vorverkauf über Ticketcorner gekauft werden. Ein Tagespass kostet 99 Franken, ein Zweitagespass 179 Franken.

Der Besuch des Seaside Festivals ist für Kinder unter 13 Jahren (Jahrgang 2005 und jünger) – in Begleitung einer erwachsenen Person – kostenlos. (ngg)