Zu viel Schnee – Eislaufen auf dem Oeschinensee nicht mehr möglich

Schneefälle und starke Winde sorgten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für schlechte Strassenverhältnisse. Im Kanton Bern kam es zu insgesamt zwanzig Unfällen. Der Oeschinensee bleibt bis Freitag gesperrt. Mehr...

Kandersteg Wunderschönes Sommerwetter plus Oeschinensee-Schwarzeis am Saison­ende brachten einen Besucheransturm und bewirkten das beste Geschäftsergebnis in der Geschichte der Oeschinenseebahn. Mehr...