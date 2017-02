«Wir sprechen heute nicht von Lösungen. Wir stehen zuerst mal hin und sagen: Wir haben ein Problem – und zwar ein drängendes.» Diese Worte stammen von Heiner Schmid, einem Frutiger, der bei der Pädagogischen Hochschule Bern (PH) dafür angestellt ist, Berner Gemeinden bei der Reorganisation von Schulen zu begleiten.

Grund dafür sind zumeist sinkende Schülerzahlen, und häufig betroffen sind Gemeinden in dezentralen Gebieten. Auch Lauterbrunnen muss über die Bücher. Innerhalb von zwei Jahren ist die Schülerzahl von 213 Kindern (2014/2015) auf aktuell 174 Kinder gesunken, wie an einem Orientierungsanlass am Donnerstagabend im Gemeindesaal Hohsteg präsentiert wurde. Aus diesem Grund hat die Gemeinde eine Projektgruppe eingesetzt und den PH-Experten Heiner Schmid als Fachperson beigezogen.

Auch die Prognosen für die kommenden Jahre sind nicht optimal: Nach einer stabilen Phase von circa vier Jahren dürfte die Schülerzahl im Jahr 2021/2022 auf 166 Kinder sinken. Gegenwärtig erfolgt der Unterricht auf der Primarstufe an den Standorten Lauterbrunnen, Wengen und Mürren in Mischklassen. Auf der Sekundarstufe 1 bilden Real- und Sekschüler gemeinsam Klassen, wobei der Unterricht in einigen spezifischen Fächern getrennt stattfindet.

In Gimmelwald und Stechelberg wird schon länger nicht mehr unterrichtet. «Die Gemeinde Lauterbrunnen war schultechnisch schon immer anspruchsvoll», sagte Schulinspektor Bernhard Häsler am Orientierungsanlass und meinte damit die geografischen Gegebenheiten mit den Dörfern Mürren und Wengen, die nur per Bahn erschlossen sind.

Bezahlbar gleich attraktiv

Ein weiteres Problem: Für die Gemeinde wird es zusehends schwierig, Lehrpersonen zu finden, wie der zuständige Gemeinderat Kurt von Allmen erklärte. Demgegenüber steht das Ziel, den Kindern eine Schullaufbahn mit genügend förderlichen Angeboten sowie guten sozialen und räumlichen Bedingungen zu ermöglichen.

«Und für die Gemeinde muss das Schulmodell finanziell tragbar sein», so Heiner Schmid. Dies wirke sich auf die Attraktivität des Schulstandortes aus, was wiederum die Ansiedlung junger Familien und somit die Schülerzahlen beeinflusst.

Nach dem Orientierungsteil hatten die Besucher im voll besetzten Gemeindesaal die Gelegenheit, schriftlich erste Ideen und Anregungen einzubringen sowie auf mögliche Chancen und Risiken hinzuweisen. Ein Workshop mit der Projektgruppe findet am Nachmittag des 29. März statt, wobei eine rege Teilnahme der Eltern gewünscht ist.

Das ausgearbeitete Modell soll im Herbst bei Behörden und Lehrerschaft in die Vernehmlassung und gegen Winter in den Gemeinderat. Für Februar 2018 ist ein weiterer Informationsanlass für die Bevölkerung geplant; im Juni 2018 soll die Bildungsvorlage mit den überarbeiteten Reglementen an den Gemeinderat und schliesslich vor die Gemeindeversammlung.

(Berner Oberländer)