Wie kommt das Murmeltier in die Dose?

Nein, der Keller steckt nicht voller Tierleichen, und es gibt auch keine Container hinter dem Haus, aus denen Kadaver quellen. Doch wer auf der Staatsstrasse von Frutigen Richtung Kandersteg kurz hinter dem Viadukt einen Zwischenstopp einlegt, um sich das markante Gebäude aus Holz und Glas mal etwas genauer anzusehen, wird dann doch einige Tiere zu sehen bekommen: Gämsen, Rehe, Hirsche und eben auch Murmeltiere. Ausgestopft und präpariert füllen die Jagdtrophäen einen eigenen Raum im hinteren Bereich des Gebäudes.

An der Rezeptur gefeilt

«Das gehört alles meinem Vater», berichtet Reto Schmid, und schon befindet man sich mitten in der Geschichte der Firma ­Puralpina, die er gemeinsam mit seinem Bruder Silvan führt und deren Anfänge mehr als ein Vierteljahrhundert zurückliegen. Damals stiess Andreas Schmid eher zufällig auf das, was sich zum Kerngeschäft des Vaters und seiner Söhne entwickeln sollte.

Sein Schwiegervater, der unter einer chronischen Polyarthritis litt, schwor auf die heilende Wirkung von Murmeltierfett für seine schmerzenden Fingergelenke. Auf einem Fellmarkt in Thun traf Schmid, ein passionierter Jäger, mit einem Kräuterkundler zusammen, und die Idee von einer eigenen Murmeltiersalbe nahm Gestalt an. Erst durch die Zugabe bestimmter Kräuter entfalte die Salbe ihre volle Wirkung, habe ein Drogist damals geraten, erzählt Reto Schmid. Also wurden verschiedene Mischungen ausprobiert, bis die richtige Rezeptur gefunden war.

Das war vor 25 Jahren. Seither produziert Schmid in Frutigen seine Murmeli-Kräutersalbe. 2012 übernahmen seine Söhne den elterlichen Betrieb und machten aus der AS Alpenprodukte GmbH die Puralpina AG. Am Produkt änderte sich jedoch nichts. Das wird wie damals aus Murmeltieröl als einem wesent­lichen Bestandteil hergestellt.

Aber wie viel Murmeltier steckt in einer Dose? «5 bis 10 Prozent macht der Anteil aus», sagt Reto Schmid. Hinzu kommen Gamsfett, das für die pomadige Konsistenz sorgt, ein geringer Anteil Dachsfett, Olivenöl sowie eine Reihe von ätherischen Ölen und Kräutern wie Johanniskraut, Wallwurz, Farnkraut oder Rosmarin. «Die genaue Rezeptur ist natürlich geheim», meint Schmid.

Abschuss zur Regulierung

Und wie kommt das Murmeltier in die Dose? Jedenfalls gibt es keine Murmelipresse in den eher unspektakulären Produktionsräumen. «Wir erhalten das Öl direkt von Schweizer Jägern, zum überwiegenden Teil aus Graubünden», erklärt Reto Schmid. «Die Tiere werden zur Bestandsregulierung geschossen, aber nur selten verzehrt.»

Dazu müsse das Fett der Tiere, das etwa 30 bis 50 Prozent des Körpergewichts ausmacht, wegen des starken Eigengeschmacks ohnehin zuvor gründlich entfernt werden. Anschliessend wird es zerkleinert und geschmolzen. «Wir verwerten hier also eigentlich ein Abfallprodukt.»

In Frutigen wird das Öl ohne Zugabe von Farb- und Konservierungsstoffen mit den anderen Bestandteilen gemischt, erwärmt, was bis vor kurzem noch in einem handelsüblichen Glühweintopf erfolgte, und anschliessend in Dosen abgefüllt, etwa 40'000 Stück im Jahr. Für die insgesamt 4 Tonnen Salbe werden rund 400 Liter Murmeltieröl benötigt. Klingt viel, doch der Geschäftsführer relativiert: «Aus einem erwachsenen Tier lässt sich circa ein Liter Öl gewinnen.»

Natürliches Cortison

Bleibt die Frage nach den Anwendungsmöglichkeiten. «Dass Murmeltierfett bei Arthrose, Rheuma, Muskel- und Gelenkschmerzen eingesetzt wird, hat im Alpenraum eine Jahrhunderte zurückreichende Tradition», erzählt ­Reto Schmid. Die Salben werden aber auch zur Entspannung der Muskulatur und der Gelenke vor und nach dem Sport verwendet.

Bei einer wissenschaftlichen Untersuchung an der Universität München Ende der Achtziger­jahre wurden Cortisonsubstanzen im Murmeltierfett nachgewiesen. «Da die Bestandteile im Fett je nach Tier schwanken, können wir es nicht als Arzneimittel anbieten, wollen das aber auch gar nicht.» Stattdessen verweisen die Frutiger Salbenmacher auf die «wohltuende Wirkung» ihrer Naturprodukte aus der Region und liegen damit ganz im Trend der Zeit. (Berner Oberländer)