Werk der Stifte ist vollbracht

Der Pavillon zwischen der Ruine Weissenau und der Aare war in die Jahre gekommen und morsch geworden, das Dach hielt dem Regen nicht mehr stand. So wurde er am letzten Tag des Februars abgebrochen und seither im Rahmen eines Lernendenprojekts der Werkhöfe Unterseen, Interlaken und Matten wieder aufgebaut (wir haben berichtet).

Drei Stifte (künftige Fachleute Betriebsunterhalt) der beteiligten Werkhöfe und ein angehender Zimmermann (Wenger Holzbau AG, Unterseen) hatten den Neubau zu planen, das Baugesuch einzureichen, die Kosten zu kalkulieren, Offerten einzuholen und das Geplante schliesslich zu realisieren. Entstanden ist ein schmucker achteckiger Pavillon aus durchwegs einheimischen Materialien.

Am Donnerstag wurde dieser eingeweiht. Aus Unterseen waren Gemeindepräsident Jürgen Ritschard, Baupräsident Max Ritter und Bauverwalter Andreas Mühlheim dabei und aus Interlaken Gemeinderätin Sabina Stör. «Offizielle» Reden gab es keine, aber das Werk der Stifte wurde durchwegs gebührend gelobt.

(Berner Oberländer)