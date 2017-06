Weiterhin mit Rekordwerten unterwegs

Spiez Die Spiez Marketing AG (Smag) auf dem politischen Prüfstand: Am Montag entscheidet der Grosse Gemeinderat, ob er das Ortsmarketingmodell nach vierjähriger Pilotphase per 2014 definitiv einführen will. Das letzte Wort wird das Stimmvolk am 9. Juni haben. Mehr...

Von Jürg Spielmann 02.03.2013