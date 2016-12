Wanderer stürzt 70 Meter in den Tod

Aus noch zu klärenden Gründen ist am Freitag ein Wanderer in der Nähe der Engstligenalp oberhalb Adelboden 70 Meter über eine Felswand hinab gestürzt. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilt, handelt es sich vermutlich um einen 27-jährigen Deutschen. Die formelle Identifikation stehe jedoch noch aus.

Gemäss Polizeiangaben sei das Opfer in Begleitung einer Frau von der Talstation Unter dem Birg in Richtung Engstligenalp unterwegs gewesen, als es gegen 12.30 Uhr zu dem Unfall kam. Die genauen Umstände werden derzeit noch ermittelt. (mb/pkb)