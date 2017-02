Vom Klassenzimmer auf die Piste

«Es het mega gfägt!», ruft ein blondes Mädchen seiner Freundin zu und stampft mit klobigen Skischuhen an den Füssen zur Essenausgabe: Es gibt Spaghetti. Insgesamt knapp 80 Kinder finden sich an jenem Dienstagmittag zum Essen im Bergrestaurant Wiriehorn ein. Sie alle besuchen die 4. bis 6. Klassen der Schul­häuser Göttibach und Seefeld in Thun und nehmen gemeinsam mit sechs Lehrerinnen am Swisscom Snow Day teil. Ein ganzer Tag im Schnee, unter Anleitung professioneller Skilehrer der Skischule Wiriehorn, anstelle von Mathematik- und Französischunterricht? Da stört nicht mal das nassgraue Wetter, für die Schüler «fägts» trotzdem.

Seit 14 Jahren Schneespass

«Die Swisscom Snow Days sind ein tolles Angebot für alle Kinder und eine gute Möglichkeit, jenen, die noch nie auf Skiern gestanden sind, die Chance dazu zu geben», sagt Rolf Rüegsegger. Der Thuner war während Jahren Präsident von Snow Sports Thun (früher Skiklub Thun) und führte von 2003 bis letztes Jahr mit dem Schweizer Skiverband Swiss-Ski Schneesporttage für Schulklassen durch.

Die Organisation durch einen lokalen Skiklub wurde von Swiss-Ski bewusst gewählt: «Wir sind quasi das Auffangbecken für die Kinder, die an diesen Skitagen Gefallen am Schneesport finden und das Skifahren weiterverfolgen möchten», erklärt ­Rüegsegger. Besonders viele neue Mitglieder habe die Aktion Snow Sports Thun aber nicht gebracht, was möglicherweise an mangelnder Unterstützung der Eltern liege.

1000 Kinder auf der Piste

«Diese Tage machen sehr viel Spass. Trotzdem ist der Aufwand grösser als erwartet, es gibt viele Details zu beachten», sagt Markus Rickli. Der Thuner ist seit Jahren Mitglied von Snow Sports Thun und leitet seit diesem Jahr gemeinsam mit Urs Blaser die Swisscom Snow Days in der Region Thun. «Wir haben dieses Jahr wieder gut 1000 Kindern einen Tag im Schnee ermöglicht, und das ist eine tolle Errungenschaft», sagt Rickli weiter.

Besonders freut er sich an jenem Mittag über den Zusammenhalt der anwesenden Klassen, die nach dem gemeinsamen Essen mit den Lehrerinnen Karten spielen und die nassen Skikleider noch etwas trocknen lassen, bevor es mit den Skilehrern wieder in die Kälte geht. Auch Elisabeth Simon, Lehrerin einer 5./6. Klasse im Schulhaus Göttibach, ist zufrieden: «Diese Skitage sind ein super Angebot, uns Lehrkräften wird ein Grossteil der Organisation abgenommen, und die Kinder freuen sich riesig auf diesen Skitag.»

Skifahren ist wieder in

Lehrerinnen und Organisatoren sind sich einig: Skilager und Schneesport seien wieder mehr im Trend als vor ein paar Jahren. «Ich war mit meiner Klasse kürzlich im Skilager, und es war ein tolles Erlebnis», sagt Lisa Ziörjen, Lehrerin im Göttibachschulhaus. Snowboarden sei deutlich weniger verbreitet als früher, die meisten Kinder wählen heute wieder das Alpinskifahren.

Markus Rickli kann positive Bilanz für die Snow Days 2017 ziehen: «Alles hat wunderbar geklappt. Mit vielen Sponsoren arbeiten wir seit Beginn zusammen, diese Seilschaften erleichtern uns die Organisation. Kein Kind wurde verletzt, und wir haben begeisterte Rückmeldungen erhalten, viele freuen sich schon aufs nächste Jahr. So kann es weitergehen!» (Berner Zeitung)