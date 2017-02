Viel Treffsicherheit im Sternensaal

General Guisan hängt im Sternen-Saal in Aeschi hoch über der Bühne. Bernhard Hari, Präsident des Oberländischen Schützenverbands OSV, begrüsste dort einen Saal voller Schützen und freute sich, zum vierten Mal die besten Schiesssportlerinnen und -sportler im Oberland zu ehren. Nach einem Reglement, das definiert, wer ausgezeichnet wird. Ein Schwergewicht liegt dabei auf dem Nachwuchs.

An der Feier dabei waren auch Urs Weibel, Präsident Oberländische Kleinkaliberschützen, und Kaspar Knaus, Präsident Oberländischer Matchschützenverband. Im Verband sind die Oberländer Schützen getrennt, in Ehren ihrer Besten aber vereint. Hari rief dazu auf, das am 1. Januar eröffnete Trainingszentrum Breitensport in Thun aktiv zu nutzen. «Es ­bietet die Möglichkeit, am Können weiterzuarbeiten und die Trainer zu unterstützen», sagte er.

Einen flammenden Appell richtete er an die Anwesenden, Aufgaben in den Vereinen und Verbänden zu übernehmen, wo es Vakanzen habe. Neben den treffsicheren Schützen wurde Jakob Bühler aus Reichenbach geehrt. Er hat während Jahrzehnten Aufgaben im Vereins- und Verbandswesen übernommen.

Topschütze und Topschützin

Als Erster stand Daniel Reichenbach aus Feutersoey neben den beiden Ehrendamen auf dem Podest. Zwölf Mal qualifizierte er sich für die Schweizer Meisterschaften, siebenmal stand er auf dem Podest. Nie war er schlechter als Neunter. 2016 wurde er Zweiter. «Er ist wohl der beste Schütze im Oberland», sagt OSV-Vorstandsmitglied und Pressechef Marcel Marmet.

Er führte in Lauf des Abends ein Interview mit der 22-jährigen Vanessa Hofstetter aus Gümmenen, erfolgreiche Schützin und Mitglied des Nationalkaders des Schweizer Schiesssportverbands. Sie habe als Kind etliche Male auf einem Bänkli im Schützenhaus geschlafen, während ihre Eltern schossen. Motiviert, selber mitzumachen, habe sie das Feldschiessen, als sie so zehn Jahre alt war.

So richtig für den Schiesssport entschieden hat sie sich erst nach der obligatorischen Schulzeit. Drei Tage in der Woche arbeitet sie im Beruf. Zu ihren Trainingseinheiten gehört viel Fitness. Auf die entsprechende Frage sagt sie später: «Ein Ziel wären die Olympischen Spiele 2020 schon.» Da fällt natürlich auch der Name Heidi Diethelm Gerber, welche die Schweiz in Rio mit Bronze aus der Medaillenlosigkeit erlöst hat. (Berner Oberländer)