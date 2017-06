Viel Beton für das alte Viadukt

Zahlen und Fakten

Das alte Kanderviadukt aus dem Jahr 1911 gehört zu den meistfotografierten Bauwerken der Lötschberg-Bergstrecke. In 28 Metern Höhe und mit 5 Metern Breite überspannt das Bauwerk mit seinen 275 Metern Länge die Kander und das Kandertal.



Charakteristisch sind die Rundbogen, von denen es 11 gibt. Das Natursteinmauerwerk hat eine Fläche von 6500 Quadratmetern, was knapp der Grösse eines internationalen Fussballfelds entspricht.



1958 wurde der Schottertrog eingebaut, der nun saniert wird. Für die Erneuerungsarbeiten, die im April dieses Jahres begonnen wurden, mussten 250 Tonnen Gerüstmaterial herangeschafft werden. Der Ultrahochleistungsfaserbeton bedeckt am Schluss eine Fläche von 2000 Quadratmetern. Anschliessend werden wieder 1300 Tonnen Schotter eingebaut.



Knappe 15 Meter neben dem Naturstein-Kanderviadukt steht das Betonviadukt aus dem Jahr 1980; die beiden Bauten repräsentieren zwei ganz unterschiedliche Bahnzeitalter. fl