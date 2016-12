«Spiezerli» wird wieder zum Dampfer

Thun Noch immer ist nicht geklärt, mit welchem dampfenden Herzen das «Spiezerli» im Jahr 2018 wieder in den Thunersee stechen soll. Mehr...

Interlaken Die Dampferfreunde Thuner- und Brienzersee gaben sich an der Hauptversammlung zuversichtlich, dass die DS Spiez im Jahr 2018 wieder in See sticht. Noch ist unklar, ob mit einer Maschine aus den Niederlanden oder aus Winterthur. Mehr...