So leben die Jenischen auf ihrer Reise durchs Land

Tiefe Religiosität

Claude Gerzner trägt ein goldenes Kreuz um den Hals, und Albert Mülhauser, sein Cousin, hat am Wochenende vom Standplatz in Matten aus die katholische Messe in Interlaken besucht. «Wir Jenischen sind sehr gläubig», stellt Claude Gerzner fest. Konkret sehr katholisch – das gilt für seine Familie im Kleinen genauso wie für die grosse Mehrheit seines Volkes.



Neben dem Besuch der Messe gehören zu dieser Frömmigkeit auch regelmässige Reisen nach Saintes-Maries-de-La-Mer in Südfrankreich, wo die Gebeine der Heiligen Sara ruhen. «Sie ist die Schutzpatronin aller Fahrenden», klärt Claude Gerzner auf und fügt an: Natürlich seien solche Fahrten auch dazu da, Bekannte zu treffen und mit ihnen zu feiern.



In jüngerer Vergangenheit ­allerdings finden evangelikale Freikirchen immer mehr Anhänger. Claude Gerzner versteht dies auch als Reaktion darauf, «dass wir von der offiziellen Kirche lange Zeit schlecht behandelt worden sind». Dass sich bei den Jenischen bis heute Reste archaischer Glaubensvorstellungen gehalten haben, mag dafür ein Grund sein.



Unvermittelt zeigt Albert Mülhauser auf einen schwarzen Raben, der auf einem Baum direkt an dem Platz sitzt. Er ist ein Zeichen, das noch viel eindeutiger wäre, hätte sich gleich eine Gruppe Vögel niedergelassen. «Sie wollen uns eine Nachricht übermitteln», erklärt der Cousin. Was, werde sich noch weisen. «Bei uns heisst es einfach: Es wird etwas passieren.» skk