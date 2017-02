Sessellift liess Gäste eine Stunde lang hängen

Am Samstag gegen 16.30 Uhr ging plötzlich nichts mehr am Sessellift Oeschseite-Büelti in Zweisimmen. Eine Panne brachte den Zweier-Sessellift zum Stehen, wie der «Blick» berichtet.

Erst nach 17 Uhr konnte das Problem behoben werden. Die Fahrgäste, vorwiegend Ski- und Snowboardfahrer, die sich auf dem Heimweg befanden, erreichten die Bergstation nach fast einer Stunde in der Luft sicher.

Eine technische Störung in der Steuerung habe zum Stillstand geführt, erkärte Kerstin Sonnekalb von Gstaad Saanenland Tourismus dem «Blick». Die Fahrgäste seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Sie wurden mit einem Gutschein für ein heisses Getränk entschädigt. (nik)