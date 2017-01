Schlafvergnügen bei Minusgraden

Erlenbach Frierende Menschen am Bahnhof Erlenbach. Der Wartsaal dort ist seit Monaten geschlossen. In einem offenen Brief beschwert sich ein verärgerter Bahnkunde darüber. Doch der Wartsaal bleibe geschlossen, antwortet die BLS und gibt Vandalenakte als Grund an. Mehr...

Claudius Jezella. 26.12.2016