OK-Präsident Urs Näpflin: «Wir bewegen uns am Limit»

Über Nacht hats am Lauberhorn zünftig geschneit. Um überhaupt die Super-Kombination vom Freitag durchführen zu können, mussten die Soldaten und Zivilschützer, die auf der Wengener Piste im Einsatz sind, früh aus den Federn: Der Zug in Wilderswil fuhr um 2.20 Uhr; eine gute Stunde später waren die Helfer bereits mit dem Freischaufeln des Slalomhangs beschäftigt.

«Ähnlich siehts mit der Abfahrtspiste aus», sagte OK-Präsident Urs Näpflin am Donnerstag vor den Medien. «Was unsere Einsatzkräfte angeht, bewegen wir uns jetzt wirklich am Limit.» 600 Helfer sind heute Freitag auf der Piste beschäftigt, deren 800 werden es am Samstag sein.

Programmänderungen

Am Donnerstagnachmittag fiel der Entscheid, die Disziplinen der Super-Kombination vom Freitag zu tauschen: Zuerst Slalom, dann Abfahrt – damit genügend Zeit vorhanden ist, die Abfahrtspiste renntauglich vom Schnee freizuräumen. Auch beginnen die Läufe eine Viertelstunde früher als geplant: Der Slalom startet um 10.15, die Abfahrt um 13.45 Uhr. Die präparierten Pisten unter dem Neuschnee seien jedoch in einem Topzustand. «So lautet übrigens auch die Einschätzung von FIS-Renndirektor Hannes Trinkl», sagt Näpflin.

Die Wetteraussichten für Samstag und Sonntag sehen einerseits eine unproblematische frostige Kälte, aber andererseits auch viele Schneeschauer vor. «Da es für beide ­Tage ähnlich aussieht, macht es keinen Sinn, Abfahrt und Slalom zu tauschen und uns somit möglicherweise ins Knie zu schiessen», so Näpflin. Das Wetter sei draussen nun mal ein Faktor; daran habe man sich in Wengen gewöhnt. Und trotz der grossen Anspannung könne er nachts noch immer gut schlafen. «Ich bin zuversichtlich.»

OK ist abgesichert

Dennoch geistert in Wengen derzeit immer wieder das Wort Absage herum. «Dass wir ein Rennen absagen müssen, ist natürlich jederzeit möglich», sagt Näpflin. Dies hätte grosse finanzielle Einbussen zur Folge (der Anlass budgetiert mit 7,2 Millionen Franken). Für solche Fälle hat das OK Versicherungen abgeschlossen. «Dieses Risiko könnten wir nicht selber tragen.»

Programmänderungen gibt es am Lauberhorn immer wieder. Die komplette Absage eines Rennens liegt jedoch bereits zehn Jahre zurück: 2007 wurde die Super-Kombination am Freitag abgesagt und schliesslich am Sonntag auf Kosten des Slaloms durchgeführt. Damals war aber nicht der Neuschnee, sondern die Wärme das Problem. (Berner Oberländer)