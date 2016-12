Nussbaum Nummer 28 fällt für die Sicherheit

Die Nussbäume haben in Inter­laken Tradition: Felix Mendelssohn malte eine Nussbaumallee im Schlosspark. Heute stehen viele von ihnen an der Höhematte. Der Wallnussbaum Nummer 28 beim Sekundarschulhaus Interlaken allerdings ist krank. Der rund 15 Meter hohe Baum hat am Hauptstämmling auf einer Höhe von rund fünf Metern einen grösseren Fäulnisherd.

Sichtbar sind ein Pilzfruchtkörper, Zottiger Schillerporling, ein altes Astungsloch und auf der Rückseite, von der Strasse abgewendet, einen starken Rindeneinfall. «Dies zeigt den starken Fäulnisbefall exemplarisch an», schreibt der Experte, durch den die Gemeinde Interlaken ihren geschützten Baumbestand beurteilen lässt. Die Folgen, so beurteilt es der Fachmann: «Der Baum kann bei Starkwind oder erhöhtem Schneedruck brechen. Ein grösser Kronenteil könnte auf die Strasse fallen.»

Weil an diesem Standort die ­Sicherheitsanforderungen hoch sind und aktiv Massnahmen getroffen werden, empfiehlt der ­Experte, den Baum zu fällen. Baumpflegerische Erhaltungsmassnahmen seien nicht mehr möglich.

Nussbäume im Schlosspark

Die Gemeinde hat deshalb das Gesuch beim Regierungsstatthalter gestellt, den schützenswerten Einzelbau fällen zu dürfen. Dieses ist am 20. Dezember eingetroffen. Die Gemeinde hat bestätigt, dass sie am gleichen Ort spätestens bis zum Frühling wieder einen Walnussbaum pflanzen wird. Zur Bewilligung gehört die Bedingung, dass das Fällen des Walnussbaums «in einem geeigneten Artikel» in der Tagespresse bekannt gemacht wird. (Berner Oberländer)