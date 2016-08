«Mit solchen Schwarzfahrten gehen Steuergelder verloren»

Mysterytours fährt neu ohne Taxikonzession

Letztes Jahr war Günther Kalkofen von der Mysterytours GmbH wegen seines Rechtsstreits mit der Gemeinde Interlaken in den Medien. Deren Taxireglement sah ein Verbot von fremdsprachigen Anschriften auf den Autos vor; ebenso ein Verbot von Werbung, sobald sie nicht am Heck des Autos angebracht ist.



Vor Verwaltungsgericht erreichte Kalkofen, dass Taxis weiterhin in fremder Sprache angeschrieben sein dürfen; das Werbeverbot bleibt aber bestehen. Der Unternehmer wollte bis vor Bundesgericht, blitzte aber dort vorzeitig ab.



Nun hat Kalkofen seine Taxikonzession in Interlaken aufgelöst, wie er auf Anfrage bestätigt. Damit will er unter anderem das Werbeverbot umgehen. «Die Postautos, die SBB – alle dürfen Werbung tragen. Und wir aus ästhetischen Gründen nicht?», so Kalkofen, der im Internet unter www.interlaken.fr eine Website für sein Transportunternehmen betreibt.



Er richtet sich dort explizit an arabische Gäste. Rechtlich befindet er sich damit zumindest in einer Grauzone. Hans Peter Bühlmann von der Gemeinde Interlaken ist überzeugt, dass Kalkofen ohne Konzession keinen berufsmässigen Personentransport betreiben darf.



«Dies ist im kantonalen Gesetz über Handel und Gewerbe klar geregelt.» Kalkofen sieht dies anders. Er würde ja nicht Taxi fahren und sich auch nicht auf Taxiplätze stellen, sondern einen Limousinendienst anbieten.cb