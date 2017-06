Mit Velos gegen zu viel Ozon

Mehr als 70-mal: So oft wurde der Ozongrenzwert in der Thuner Luft dieses Jahr schon überschritten. Das erste Mal stieg der Gehalt des Reizgases heuer am 22. April auf mehr als 120 Mikrogramm pro Kubikmeter, in den letzten 10 Tagen wurde der Grenzwert siebenmal übertroffen.

In Thun wurden mehr als 143 Mikrogramm gemessen, in Bern wurden mehr als einmal fast 150 Mikrogramm erreicht. Erlaubt wäre ein Tag pro Jahr, an dem der Mittelwert des Ozongehalts während einer Stunde darüberliegt. Die Stadt Thun ruft die Bevölkerung deshalb in einer Mitteilung dazu auf, «unnötige luftbelastende Tätigkeiten zu reduzieren». Denn: Ozon ist ein schädliches Reizgas, das in zu hoher Konzentration die Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen gefährden kann.

Augenbrennen ist nur der Anfang

Das Gas, das über die Atemluft in den Körper gelangt, kann zunächst zu Augenbrennen, Reizungen der Schleimhäute oder einem Kratzen im Hals führen, wie auf der Internetsite Ozon-info.ch zu lesen ist. Entzündungen der Atemwege, mehr Atemwegssymptome und Atemwegserkrankungen können die Folge sein und danach eine «messbare vorübergehende Einschränkung der Lungenfunktion» oder eine Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit.

Gemäss der Vereinigung der schweizerischen Behörden- und Hochschulvertreter im Bereich der Luftreinhaltung, welche Ozon-info.ch betreibt, ist die Gleichung einfach: Je höher die Ozonwerte steigen, desto mehr Personen sind betroffen, beziehungsweise je länger sich jemand in ozonreicher Luft aufhält, desto stärker wird die Reaktion. Die Fachleute empfehlen deshalb Personen, die wiederholt Beschwerden verspüren, sich zur Abklärung einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen.

Sogar auf dem Jungfraujoch ist die Belastung zu hoch

Und: Sportanlässe, Wanderungen und andere Aktivitäten im Sommer sollten so geplant werden, dass Ausdauerleistungen eher morgens erbracht werden. Ein Blick auf die Messwerte des Kantons bestätigt, dass die Ozonbelastung derzeit ab Mittag bis Sonnenuntergang grossflächig über dem Grenzwert liegt. Selbst in Gstaad wurde er etwa vorgestern ab 12 Uhr während neun Stunden ununterbrochen überschritten, und sogar auf dem Jungfraujoch stieg er in den letzten 10 Tagen dreimal über den zulässigen Höchstwert.

Sport am besten am Morgen oder spätabends im Wald

Allerdings halten die Experten ausdrücklich fest, dass auch bei hohen Ozonwerten sportliche Betätigung grundsätzlich möglich ist. «Allerdings wird während der heissesten Tageszeit von sportlichen Aktivitäten abgeraten, weil dann auch die Ozon­konzentration am höchsten ist», schreiben sie auf ihrer Website.

«Für Sportlehrerinnen und -lehrer und Trainer bedeutet dies, dass zur heissesten Tageszeit keine intensiven körperlichen Leistungen gefordert und Sportanlässe eher morgens oder nach Sonnenuntergang durchgeführt werden sollten.» Es empfehle sich zudem, Sport im Wald zu treiben, «da es dort schattiger und kühler ist und damit weniger belastend für den Körper als an der Sonne.»

Das beste Mittel gegen Ozon: Auto stehen lassen

«Hält das hochsommerliche Wetter an, ist weiterhin mit einer erhöhten Ozonbelastung zu rechnen», schreibt die Stadt Thun in ihrer Mitteilung weiter. Neben der Forderung nach einer «konsequenten Luftreinhaltepolitik von Bund, Kanton und Gemeinden» ist auch ein Aufruf an die Bevölkerung platziert: Sie soll «unnötige luftbelastende Tätigkeiten wenn möglich reduzieren».

Gemeint ist damit primär eins: Man soll weniger Auto fahren. Denn Ozon bildet sich in der Luft aus Stickoxiden und flüchtigen Kohlenwasserstoffen. Diese entstehen vor allem beim motorisierten Verkehr und bei gewerblich-industriellen Tätigkeiten. Freilich kommt Ozon auch als natürlicher Bestandteil der Atemluft vor und gefährdet erst in hohen Konzentrationen die Gesundheit. (Berner Zeitung)