Kolosse aus Kunstschnee

Grindelwald Das World Snow Festival in Grindelwald ist in vollem Gange und dauert noch bis zum Wochenende. Zehn Nationen aus aller Welt kämpfen nicht nur mit der richtigen Form. Mehr...

Grindelwald Während einer Woche waren Künstlerteams aus aller Welt am Werk – sie fertigten im Rahmen des 33. World Snow Festival in Grindelwald aus Schneeblöcken beeindruckende Skulpturen an. Die Schweizer gewannen. Mehr...