Infernorennen ist lanciert

Dass die Infernoteilnehmer zähe Hunde sind, ist längst bekannt. Wenn das Thermometer dann aber auch noch minus 15 Grad anzeigt, wie dies am Mittwochabend in Mürren der Fall war, dann ist neben einer gewissen Ausdauer und Härte auch eine grosse Portion an Kälteresistenz gefragt. Nicht weniger als 490 solcher Haudegen liessen es sich trotzdem nicht nehmen, auf der verschneiten und gut präparierten Dorfstrasse die drei Runden über eine Wettkampfdistanz von 4,11 Kilometer auf den schmalen Latten zu sprinten.

Traditionsgemäss wurden den Langläufern im Bereich der Post die zwei je über ein Meter hohen Kamelbuckel in den Weg gestellt. Nicht nur, aber vor allem dort kämpfte gar mancher der Infernohelden mit dem Gleichgewicht – und hie und da ging halt dann auch mal etwas schief. Nichts anmerken liess sich ob der herrschenden Kälte und der genannten Kamelhöcker Ruedi Ogi.

Der mit der Startnummer 2 ins Rennen gegangene Meiringer liess all seine Verfolger um mehr als eine halbe Minute hinter sich. Noch wesentlich grösser der Vorsprung der schnellsten Frau auf ihre Konkurrentinnen: Die Mattnerin Judith Graf zeigte bereits in der ersten Wertungsdisziplin, wo der Hammer hängt, und machte klar, dass sie nichts anderes anvisiert als den sechsten Kombinationssieg in Serie – den insgesamt siebten solchen.

Mit 76 Sekunden Vorsprung auf die ebenfalls in Matten wohnhafte Zweitklassierte Priska Nebiker gewann Graf das Frauenrennen auf eindrückliche Weise. Heute Donnerstag ab zehn Uhr morgens starten die Kombinationsteilnehmer an den Oberen Hübeln zum Riesenslalom, und am Samstag steigt die 74. Infernoabfahrt.

Die Schnellsten vom Dienstag:

Männer: 1. Ruedi Ogi, Meiringen, 11.26,12. 2. Thomas Huggler, Matten, 12.07,58. 3. Patrick Zürcher, Oey, 12.07,96. Frauen: 1. Judith Graf, Matten, 14.34;80. 2. Priska Nebiker, Matten, 15.51,13. 3. Manuela Kaufmann, Interlaken, 15.57,26.

Alle Resultate auf folgender Website: www.inferno-muerren.ch (Berner Oberländer)