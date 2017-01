In der Kälte heizte Trauffer nochmals ein

Kalt wars schon tagsüber, richtig kalt wurde es gegen Abend. So sehr, dass gar die Technik einen kurzen Streik einlegte: Trauffer hatte seinen Auftritt rechtzeitig um 19.40 Uhr beendet, damit um 19.45 Uhr das Feuerwerk starten konnte. Daraus wurde erst mal nichts, und eine Stimme aus dem Off dröhnte von der Bühnenanlage her entschuldigende Worte in Richtung der über 30'000 Personen um­fassenden Zuschauerschaft.

Schliesslich knallten die Feuerwerkskörper doch noch, begleitet von Klassikern aus 50 Jahren Rock- und Popgeschichte: «Pure Adrenaline» lautete der Titel des Feuerwerks, das eben kein Feuerwerk mehr ist, sondern eingedeutscht ein «Pyromusical». Die brennende Seilbahngondel war ein Geschenk von Jungfrau World Events und Interlaken Tourismus an die Schilthornbahn, die heuer 50 Jahre alt wird.

Das Feuerwerk setzte einem Musikprogramm von fast sechs Stunden am Höheweg die Krone auf. Der Beginn des neuen Jahres war gleichzeitig der Abschluss einer umjubelten Tournee von Marc A. Trauffer mit rund 60 Konzerten. Die meisten davon waren ausverkauft. «2016 war ein unglaubliches Jahr», sagte Trauffer vor seinem Auftritt am Touch the Mountains hinter der Bühne, noch in eine schicke Lederjacke gekleidet, die er alsbald gegen den grau-braunen «Heiterefahne»-Frack tauschte.

Jetzt sei aber vorerst eine längere Pause angesagt. Fünf Auftritte von Mitte Juni bis Ende August stehen auf dem Tourneeplan, ansonsten ist sein Jahr 2017 konzertfrei. Der 37-Jährige will sich anderen Dingen widmen, etwa seiner Firma Trauffer Holzspielwaren AG.

Noch immer besteht Trauffer auf der Darstellung, dass er Geschäftsmann sei, der nebenbei Musik mache ­– und nicht umgekehrt. «Auch wenn wir letztes Jahr fast immer vor vollen Rängen spielten: Die Musik fand meist an den Wochenenden statt.» Dennoch: Von Trauffer gibts musikalisch bald Neues. Ein Album, dessen Produktion noch dieses Jahr anläuft, soll 2018 veröffentlicht werden.

Zum Schluss der «Heiterefahne»-Tournee gab der Entertainer in Interlaken nochmals alles. Es war nicht nur ein Konzert, sondern eine ausgeklügelte Bühnenshow. Sie begann mit Trychel­geläut von Akkordeonist Julian von Flüe, wurde angereichert mit Choreografien der Bandmitglieder, Effekten und Gags. Auch das Publikum war Teil der Show: Mit seinen Fans genehmigte sich Trauffer eine Prise Schnupftabak. Und ein kleines Mädchen sang, auf dem Arm des grossen Stars sitzend, dessen Hit «Müeh mit de Chüe».

Zuvor legte um 14 Uhr der Zürcher Jungstar Nickless los, präsentierte mit seinen drei Bandkumpels eine knappe Stunde lang sympathischen Singer-Songwriter-Pop mit englischen Texten. Noch mehr in Fahrt kam das Publikum, sobald Dabu Fantastic die Bühne betraten, die Band um den Sänger und Gitarristen Dabu Bucher sowie dessen Kollegen DJ Arts an den Turntables. Vom ak­tuellen Album, das im September erschien, ist vor allem der Hit «Angelina» ein Dauerbrenner in den Radio-Playlists. Dabu Bucher sang in Interlaken nicht nur auf der Bühne, sondern auch mitten im Publikum.

Ebenfalls ein aktuelles Herbstalbum am Start haben 77 Bombay Street, die vier Buchli-Brüder aus dem Bündnerland, die versuchen, ihren Überhit «Up in the Sky» zu toppen. Auch sie mischten sich mit Funkmikrofonen unter ihre Fans. Spezialgast war Schwingerkönig Matthias Glarner, der in Zwilchhosen auf der Bühne erschien und sich mit Leadsänger Matt Buchli einen Hosenlupf ­lieferte. Erfreulich für den Organisator Jungfrau World Events sei, dass man den Verkauf der Fan-Pins zur Unterstützung des kostenlosen Anlasses im Vergleich zum Vorjahr habe steigern können.

«Auch die Polizisten haben einen guten Job gemacht», sagte Geschäftsführerin Iris Huggler. Diese riegelten mit einem beachtlichen Aufgebot und mittelschwerem Geschütz sämtliche Zufahrtsstrassen ab. Der Respekt vor Terroranschlägen wie jenem kürzlich in Berlin war auch in Interlaken zu spüren. (Berner Oberländer)