«Hier bin ich frei»

Wachstum im Agro-Tourismus

Nicht nur die Betreiber von Campingplätzen verzeichnen eine wachsende Nachfrage. Auch im Agrotourismus geht es aufwärts.

Neben den Campingplätzen ist der Agrotourismus eine andere Beherbergungsform, die sich in der Schweiz immer grösserer Beliebtheit erfreut. Unter dem Dach von Agrotourismus Schweiz werden mehr als 320 Anbieter in der ganzen Schweiz vermarktet, 16 von ihnen in der Region Thun/Berner Oberland. Dabei geht es um Angebote wie Übernachtungen auf dem Bauernhof – im Stroh, in einem Zimmer, in einer Ferienwohnung, im Mehrbettzimmer – aber auch um den Verkauf direkt ab Hof, Veranstaltungen und Gastronomie auf dem Hof. Entstanden ist Agrotourismus Schweiz durch den Zusammenschluss der Organisationen Schlaf im Stroh, Ferien auf dem Bauernhof und Tourisme-rural.ch in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bauernverband. «Die Zusammenarbeit ist wichtig, damit man Synergien nutzen und so stärker am Markt auftreten kann», schreiben die Agrotouristiker auf ihrer Internet­seite.



Wichtig: Sicherheit, Idylle



«Ein gemeinsames Logo, gebündelte Angebote und ein transparentes Qualitätsprofil tragen dazu bei, dass der Agrotourismus in der Schweiz wahrgenommen wird – sowohl auf Seite der Gäste als auch auf Seite der Anbieter», heisst es weiter. Die Zahlen geben ihnen recht: 2016 wurden 31 500 Logiernächte über das elektronische Reservationssystem gebucht, ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



«Der Sicherheitsaspekt in der Schweiz, die Idylle in intakter Natur und der direkte Bezug zu Tieren und Pflanzen sind wohl ausschlaggebend dafür, dass immer mehr Gäste ihre Ferien bei Landwirten in der Schweiz verbringen möchten», heisst es in der Jahresbilanz der Organisation. 86 Prozent der Gäste kommen aus der Schweiz, 10 Prozent sind Deutsche. Nebst dem Übernachtungsangebot für Familien, Erwachsene und Gruppen stellen immer mehr Landwirte ihre Infrastruktur auch Firmen und Vereinen zur Verfügung. «Immer beliebter» seien die Höfe auch bei Unternehmen und privaten ­Gesellschaften, welche ihre Seminare und Firmenanlässe, aber auch Geburtstags- und Hochzeitsfeiern auf Bauernhöfen durchführen. pd/maz